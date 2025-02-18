Yemek Psikolojisi: Hangi Yiyecek Ruh Halini Anlatıyor?
Yemek Psikolojisi: Hangi Yiyecek Ruh Halini Anlatıyor?
Bir yemeğin lezzeti, kokusu, hatta sunumu bile ruh halimizi etkileyebilir. Ancak hiç düşündünüz mü, yediklerinizin aslında sizin hakkınızda ne anlattığını? Farklı ruh hallerindeyken farklı yemekler yemek isteyebiliriz. Ya da hiçbir şey yemek istemeyebiliriz. Ruh hallerimiz hayatımızın birçok yönünü etkileyebilir.
Yemek Psikolojisi: Hangi Yiyecek Ruh Halini Anlatıyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bugün kendini nasıl hissediyorsun?
4. Bir tatlı yerken nasıl bir tat tercih edersin?
5. Bir hafta sonu planın nedir?
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6. Gün içinde en çok hangi duyguyu hissediyorsun?
7. İş/okulda ne kadar verimli hissediyorsun?
8. Bir problemle başa çıkarken hangi yolu tercih edersin?
9. Günün hangi saatinde kendini en enerjik hissediyorsun?
10. Son olarak eğlenmeye düşkün müsün?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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