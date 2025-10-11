onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeğinizi Sıradanlıktan Kurtaracak 10 Sağlıklı Sos Tarifi

etiket Yemeğinizi Sıradanlıktan Kurtaracak 10 Sağlıklı Sos Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
11.10.2025 - 19:04

Mutfakta yaptığını her tarifle fark yaratmak ister misiniz? Tavuk, et, balık, sebze ve kızartma gibi tüm tarifleri çok daha keyifli hale getirecek soslarla yemeklerinize ekstra lezzet katacaksınız. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer'ın birbirinden pratik özelliklerini kullanarak...

Bu özel sosları ister kızartma tabağının yanına alın, ister makarnaya dökün, isterseniz de ızgaralarla servis edin. Tercih ve kontrol tamamen sizde!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bolonez Sos

1. Bolonez Sos

Bolonez sos denilince akla gelen şey tabii ki makarna. Harika bir makarnanın vazgeçilmezi olan bu sosu, isterseniz köz patates ve sebzelerle de servis edebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet soğan

  • 1 adet havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 500g kıyma

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 su bardağı domates rendesi

  • 3 su bardağı sıcak su

  • Tuz 

  • Karabiber

  • Kekik

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın soldaki haznesine uygun bir kap içine zeytinyağı, doğranmış soğan, rende havuç, kıyılmış sarımsak ekleyin. Diğer hazneye de kıymayı alın.

2. 180 derecede 15 dakika ayarıyla iki hazneyi de başlatın. Dilerseniz cihazın kopyalama özelliğini kullanarak ayarı iki hazneye tek tuşla kopyalayabilir ve ekstra hız kazanabilirsiniz.

3. Kıymaların rengi döndükten sonra hazneyi açın ve içine domates salçası ekleyip karıştırın, tekrar pişmeye bırakın. Baharatları da ekleyin.

4. Son aşamada tüm malzemeleri güzelce harmanlayın.

2. Barbekü Sos

2. Barbekü Sos

Özellikle et ve tavuk yemeklerine çok yakışan barbekü sosu Philips Çift Hazneli Airfryer ile kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 orta boy kuru soğan

  • 4 diş sarımsak

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 çorba kaşığı kimyon tohumu

  • 2 çorba kaşığı kişniş tohumu

  • 400 g ketçap

  • 1 çay kaşığı acı toz biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 4 çorba kaşığı pekmez

  • 1 portakalın suyu

  • 2 çorba kaşığı sirke

  • 2 buz küpü kadar tavuk suyu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 100-150 ml su

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tohumları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alarak birkaç dakika 180 derece ayarıyla kavurun.

2. Soğanı ve sarımsağı soyup robota alın, tohumlarla beraber çekin.

3. Büyük hazneye sığacak bir kaba zeytinyağı döküp üzerine soğanları ekleyin ve 5-6 dakika 180 derecede pişirin. 

4. Üzerine kalan tüm malzemeleri 10 dakika daha pişirin. 

5. Son aşamada pürüzsüz kıvam için çekin, süzgeçten geçirerek bir kaba alın.

Bu sosu yan tarafta pişirdiğiniz et ve tavuk yemeklerinin yanına eklemeyi unutmayın.

Afiyet olsun!

3. Demi Glace Sos

3. Demi Glace Sos

Fransız mutfağında en çok kullanılan soslardan olan Demi Glace Sauce, et yemeklerinin vazgeçilmezi. 

Malzemeler:

  • 2,5 kilogram kemik

  • 2 adet havuç

  • 2 adet kuru soğan

  • 4 litre su

  • 3 adet defne yaprağı

  • 10 adet tane karabiber 

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Kemikleri, iri iri doğranmış havuç ve soğanlarla birlikte Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 200 derecede 15 dakika pişirin. 

2. Daha sonra geniş bir kaba tereyağı ve un dışındaki tüm malzemelerle birlikte aktararak üzerine suyu ekleyin. Kısık ateşte en az 1 saat pişirin. 

3. Bu sırada cihazın küçük haznesine sığacak bir kaba tereyağı ve unu alın, 180 derecede 2-3 dakika pişirin.

4. Pişen et suyunu süzdükten sonra tereyağlı un karışımına ekleyin ve düzenli olarak karıştırın. 

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ısıtma, kızartma, ızgara ve balık pişirme gibi özelliklerini kullanarak ihtiyacınıza en uygun modu seçebilir, sostan ana yemeği her şeyi tek seferde yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

4. Ajvar Sos

4. Ajvar Sos

Balkanların sevilen sosu Ajvar da Airfryer ile yapmaya uygun. Hem de oldukça pratik şekilde!

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy patlıcan

  • 3 adet kırmızı biber

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 adet soğan

  • 2-3 adet iri sarımsak

  • 4 adet domates

  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı acı pul biber

Ajvar Sos Nasıl Yapılır?

1. Patlıcan ve kırmızı biberleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak 200 derecede 20 dakika közleyin.

2. Bu sırada soğan ve sarımsağı az zeytinyağı ile kavurup üzerine rende domates ve su ekleyin. Kıvam alıncaya kadar pişirin.

3. Domatesli karışımı bir kaba alarak üzerine küçük küçük doğradığınız köz sebzeleri ekleyin ve baharatlarla birlikte güzelce karıştırın. 

4. Ardından robottan geçirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın havayla pişirme teknolojisi, tüm sebzelerin hem içinin hem dışının eşit pişmesini sağlar. Böylece közlenme için uzun süre beklemenize gerek kalmadan tüm sebzeleri istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

5. Köz Domates Sosu

5. Köz Domates Sosu

Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak domatesleri de hızlıca közleyebilir ve makarnalarla ve tavuk yemekleriyle çok yakışan bir sos elde edebilirsiniz. 

Malzemeler:

  • 3 büyük domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 küçük soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:1.Domates, sarımsak ve soğanı Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200 derecede 15 dakika közleyin.

2. Ardından miksere alın, zeytinyağı ve baharatlarla çekin.

Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Karamelize Soğanlı Hardal Sos

6. Karamelize Soğanlı Hardal Sos

Tavuk ve et yemeklerini bir üst seviyeye çıkarmak için karamelize soğanlı bu sostan daha iyisi olmayabilir. Üstelik kızartmalarla da çok uyumlu!

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 1 tatlı kaşığı dijon hardalı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1.Soğan dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun haznesine alarak 180 derecede 12 dakika pişirin. 

2. Soğanlar karamelize olunca dışarı alıp diğer malzemelerle birleştirin.

3. Robottan çekerek servis edin.

Bu sırada cihazın koku ve tat karıştırmama özelliği sayesinde 'Ev nasıl kokar' diye düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü bu yüksek teknoloji kokuları hiçbir şekilde dışarı yaymaz.

Afiyet olsun!

7. Aioli Sos

7. Aioli Sos

Sarımsaklı ve bol limonlu Aioli sos, et yemeklerini süslemek için harika. Üstelik muhteşem bir renge sahip!

Malzemeler:

  • 1 baş sarımsak

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:1. Sarımsakları kabuğuyla birlikte Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve 200 derecede 10 dakika pişirin.

2. Közlenmiş sarımsağı ezip yumurta sarısı ve limon suyuyla çırpın. Üzerine yavaş yavaş zeytinyağı ekleyerek kıvam verin ve tuzla tatlandırın.

Afiyet olsun!

8. Salsa Sos

8. Salsa Sos

Salsa sosla gitmeyen hiçbir şey yok desek yeridir. Kızartmaların, makarnaların, pizzaların, et ve tavuk yemeklerinin, hatta hamur işlerinin bile vazgeçilmezi olacak bu sosa bayılacaksınız.

Malzemeler:

  • 2 domates

  • 1 yeşil biber

  • 1 küçük soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı lime suyu

  • Tuz

Yapılışı:1. Domates, biber, soğan ve sarımsağı Philips Çift Hazneli Airfryer'a alarak 200 derecede 12 dakika pişirin.

2 .Kavrulan malzemeleri robottan geçirip baharatla tatlandırın.

Dilerseniz bu sırada yan haznede ana yemeği veya diğer soslarını deneyebilirsiniz. Çünkü ikili hazne tasarımının sunduğu özgürlük sayesinde mutfakta ekstra hız, verim ve pratiklik kazanırsınız.

Afiyet olsun!

9. Havuçlu Tahin Sos

9. Havuçlu Tahin Sos

Tam mevsime özgü bir sos arıyorsanız işte burada!

Malzemeler:

  • 2 orta boy havuç

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz, su

Yapılışı:1. Havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer'a alaraı 2002'de 12-13 dakika pişirin.

2. Diğer malzemelerle birlikte robota alarak çekin.

Afiyet olsun!

10. Köz Biberli Yoğurt Sos

10. Köz Biberli Yoğurt Sos

Cipsler ve atıştırmalık tabakları için de farklı bir sos önerimiz var. Bu soğuk sosus tüm patateslerin, ızgara sebzelerin ve kızartmaların yanına mutlaka eklemeniz gerek. 

Malzemeler:

  • 2 kırmızı kapya biber

  • 1 su bardağı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:1.Kırmızı biberleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyarak 200 derece, 12 dakika ayarıyla közleyin.

2. Közlenen biberleri soyup doğrayın, ılıdıktan sonra yoğurt, sarımsak ve baharatla karıştırın.

Akıllı ekranı kullanarak derece ve dakika ayarını kolayca yapabilir, tüm süreci uzaktan uygulama bağlantısıyla takip edebilirsiniz. Böylece mutfakta vakit geçirmek zorunda kalmadan işleri en hızlı ve pratik şekilde tamamlarsınız.

Afiyet olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın