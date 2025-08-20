Yazın Terletmeyen, Ağırlık Yapmayan Hafif Makyaj Önerileri
Yaz aylarında makyaj yapmak bazen resmen çile oluyor. Tercih edilen ürünlerin sıcak havalara elverişli olmaması, terleme faktörünün göz önünde bulundurulmaması ve yaza özel hilelerin bilinmemesi bunun en önemli nedenlerinden. O halde lafı fazla uzatmadan, sıcak havalarda terleme karşısında yapılacak en doğru makyaj taktiklerini sıralamaya başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yaz makyajının püf noktası doğal ve temiz içeriklere yönelmekten geçer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ağır kapatıcılar yerine hafif BB kremler tercih edin.
3. Güneş kremi seçiminde daha hassas olun.
4. Yüzünüzü renklendirme aşamasında likit veya krem ürünlere yönelin.
5. Göz altı uygulamalarında aşırı ürün kullanımından kaçının.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Maskara ve eyeliner seçimini suya dayanıklı olanlardan yana yapın.
7. Dudakları doğal yağlarla besleyin.
8. Makyajın akma riskini minimuma indirmek için sabitleyiciler kullanın.
9. En doğalının her zaman en güzel olduğunu unutmayın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın