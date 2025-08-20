Yazın Terletmeyen, Ağırlık Yapmayan Hafif Makyaj Önerileri

Kimileri için yüzde makyajla en çok müdahale edilmesi gereken bölgelerden biri göz altları. Eğer siz de onlardan biriyseniz göz altınızdaki ince deri için de ağır formüllü ürünler kullanmaktan kaçınmalısınız. Genellikle doğru bir BB krem tercihi hem ufak leke görünümünü hem de göz altı torbalarını görünmez kılmak için yeterlidir. Ancak ek desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, gözün çevresindeki bölgelere su bazlı hafif formüller uygulayabilirsiniz. Elbette buradaki kilit nokta, içeriğin hafif olması ve uygulama miktarının sınırlı tutulması.