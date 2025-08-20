onedio
Yazın Terletmeyen, Ağırlık Yapmayan Hafif Makyaj Önerileri

20.08.2025 - 15:01

Yaz aylarında makyaj yapmak bazen resmen çile oluyor. Tercih edilen ürünlerin sıcak havalara elverişli olmaması, terleme faktörünün göz önünde bulundurulmaması ve yaza özel hilelerin bilinmemesi bunun en önemli nedenlerinden. O halde lafı fazla uzatmadan, sıcak havalarda terleme karşısında yapılacak en doğru makyaj taktiklerini sıralamaya başlayalım!

1. Yaz makyajının püf noktası doğal ve temiz içeriklere yönelmekten geçer.

Yaz aylarında makyaj yapmak günlük cilt bakım rutini oluşturmakla neredeyse eşdeğerdir. Çünkü özellikle gün aşırı uygulanan ürünlerin sadece kapatıcılıktan çok daha fazlasını sunması gerekir. Bu aşamada da atılması gereken en önemli adım, kullanılan ürün içeriklerine dikkat etmek, ardından doğal ve hafif reçeteli olanlara yönelmektir. Nitekim cilde doğrudan temas eden makyaj ürünleri ne kadar hava geçirgen, temiz ve doğa dostu olursa sıcak havalardan kaynaklanan terleme sorunları da o kadar kolay önlenir. Üstelik tüm süreç boyunca cilt sağlığı da korunmuş olur.

2. Ağır kapatıcılar yerine hafif BB kremler tercih edin.

İddialı makyaj çekici sonuçlar etmenizi sağlasa da yaz için bu pek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü gözenekleri kapatarak cilt problemlerini artıran ağır ürünler sıcak hava etkisiyle bozulup akmaya başlayabilir. Örneğin çeşitli ufak pürüzleri kapatırken kullandığınız fondötenin yerine yaz sıcaklarına uygun yapıda bir BB krem edinerek işe başlayabilirsiniz. Çünkü ağır kapatıcılara kıyasla çok daha hafif yapıdaki bu formüller, hem cildinize aşırı kaçmayan bir kapama yapar hem de nem dengesini destekler.

3. Güneş kremi seçiminde daha hassas olun.

Güneş ışınlarının zararlı UV ışınlarından korunmanın önemi hatırlatmamıza gerek yok. Bu nedenle yaz makyajının olmazsa olmazlarından biri elbette güneş kremleri. Ancak yüze uygulanan güneş kremlerinin vücuda uygulananlardan farklı olması çok önemli. Çünkü yüze göre daha fazla nem tutma kapasitesi vardır. Bu da vücuda özel formülüze edilen ürünlerin yüzde doğru sonucu vermeyeceği anlamına gelir. Makyaj öncesinde hem ışınlardan korunmanızı sağlayan hem de gözenekleri kapatmayan hafif renklendirici güneş kremleri kullanarak, BB krem adımını bile atlayabilirsiniz.

4. Yüzünüzü renklendirme aşamasında likit veya krem ürünlere yönelin.

BB krem veya güneş kremi adımlarının ardından cildinize hafif bir sıcaklık vermek istediğinizde pudra ve toz allıklar yerine likit veya krem olanlara yönelin. Çünkü pudralı ve toz ürünler terle birleşmeye girerek katman katman bir görüntü oluşturabilir. Cildin nemini koruyan likit veya krem allıklar ise çok daha doğal bir sonuç almanızı sağlayarak ciltte güneşte hassaslaşan bir yaz sıcaklığı bırakır.

5. Göz altı uygulamalarında aşırı ürün kullanımından kaçının.

Kimileri için yüzde makyajla en çok müdahale edilmesi gereken bölgelerden biri göz altları. Eğer siz de onlardan biriyseniz göz altınızdaki ince deri için de ağır formüllü ürünler kullanmaktan kaçınmalısınız. Genellikle doğru bir BB krem tercihi hem ufak leke görünümünü hem de göz altı torbalarını görünmez kılmak için yeterlidir. Ancak ek desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, gözün çevresindeki bölgelere su bazlı hafif formüller uygulayabilirsiniz. Elbette buradaki kilit nokta, içeriğin hafif olması ve uygulama miktarının sınırlı tutulması.

6. Maskara ve eyeliner seçimini suya dayanıklı olanlardan yana yapın.

Göz altı sorununu giderdikten sonra göz bölgesini hafifçe öne çıkarmaya başlayabilirsiniz. Ne de olsa gözler ruhun aynasıdır ve yaza uygun şekilde belirlendiğinde oldukça etkileyici hale gelebilir. Bunun için maskara, eyeliner ve göz kalemi gibi ürünler kullanırken suya dayanıklı olanlara yönelebilirsiniz. Bu sayede dokunmaya ve terlemeye bağlı akıtma problemleri yaşamazsınız. Ayrıca far benzeri ürünler kullanmakta serbest olsanız bile yaz hafifliğini yüzünüzde taşımak için aşırı ürün uygulamaktan kaçınmak da sizin için iyi bir taktik olabilir.

7. Dudakları doğal yağlarla besleyin.

Sıcak havalar dudakları kurutma eğilimindedir. Bu nedenle bütün yaz gülüşünüzü ve güzelliğinizi tamamlamak için dudağınıza uyguladığınız ürünlere dikkat etmeniz de gerekli. Bu aylarda ağır renkler ve dokular mevsim normallerin aykırı olduğundan daha nude, şeffaf, pembe veya şeftali tonlarına yönelebilirsiniz. Katı formlu rujlar yerineyse dudaklara nem veren balmlar, parlatıcılar ve tintler kullanabilirsiniz. Genel olarak dudakları önce balmla besleyip biraz yumuşattıktan sonra istediğiniz renkte bir lipstick uygulamak, elde edeceğiniz etkiyi çok daha kalıcı ve mevsime uygun yapacaktır.

8. Makyajın akma riskini minimuma indirmek için sabitleyiciler kullanın.

Makyajın son aşamasında terleme ve sıcak hava korumasını artırmak için makyaj sabitleyici spreyler kullanmayı unutmayın. Bu spreyler makyajın tüm gün taze kalmasına yardımcı olarak sizi büyük dertten kurtarabilir. Hazır sprey sıkmışken parfüm ile kapanış yaparken ise mutlaka yaza özel çiçeksi ve taze kokular seçtiğinizden emin olun. Hatta mümkünse içeriği tamamen doğal olan meyve ve ağaç kabuklarıyla formülize edilmiş spreylere yönelin.

9. En doğalının her zaman en güzel olduğunu unutmayın.

Makyaj her ne kadar bize öz güven kazandıran bir unsur olsa da doğallığın giderek önemli hale geldiği bu çağda kendi doğal güzelliğinizi benimsemeyi unutmayın. Yüzünüzün doğal yapısının farkına vardıkça onu hangi yönden öne çıkarmanız gerektiğini de daha kolay anlayabilirsiniz. Doğru ve etkili cilt bakımı yaparak, makyaja neredeyse hiç gereksinim duymayacağınız bir görünüme sahip olabilirsiniz. Doğal güzelliğinizi biraz daha vurgulamak istediğiniz anlarda ise minimal dokunuşlarla istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
