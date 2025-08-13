Yaza Özel Listemde Hangi Şarkılar Var?
Yaz geldiğinde kışlıklar rafa kalkar, temizlik yapılır, gereksiz eşyalar saklanır ve ferahlık hissi çöker. E listeleri de güncellemenin zamanı geldi de geçiyor! Bu ay keşfettiğim ve listeme eklediğim şarkılara beraber bakalım!
1. Bülent Ortaçgil - Benimle Oynar mısın?
2. Widowspeak - All Yours
3. Madonna - Vogue
4. Blue - Song 2
5. Princess Chelsea - The Cigarette Duet
6. The Strokes - Machu Picchu
7. bradeazy - You Love It
8. The Black Keys - Fever
9. Saga Faye - Who are you?
10. The Black Keys - Lo/Hi
