Yaza Özel Listemde Hangi Şarkılar Var?

Erkan Tuna Budak
13.08.2025 - 23:24

Yaz geldiğinde kışlıklar rafa kalkar, temizlik yapılır, gereksiz eşyalar saklanır ve ferahlık hissi çöker. E listeleri de güncellemenin zamanı geldi de geçiyor! Bu ay keşfettiğim ve listeme eklediğim şarkılara beraber bakalım!

1. Bülent Ortaçgil - Benimle Oynar mısın?

2. Widowspeak - All Yours

3. Madonna - Vogue

4. Blue - Song 2

5. Princess Chelsea - The Cigarette Duet

6. The Strokes - Machu Picchu

7. bradeazy - You Love It

8. The Black Keys - Fever

9. Saga Faye - Who are you?

10. The Black Keys - Lo/Hi

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
