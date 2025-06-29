Yaza Ne Kadar Hazırsın?

Yaz senin için bir plan değil, bir ruh hali. Hazırlıklar, detaylar pek sana göre değil. O an ne gelirse, nereye gitme fırsatı çıkarsa ona atılırsın. Güneş kremi mi? Belki. Bikini mi? Ne bulursan! Senin için önemli olan, anı yaşamak ve yazın getirdiği özgürlüğün tadını çıkarmak. Belki biraz daha planlama ile yazını daha konforlu hale getirebilirsin, ama enerjinle zaten her yeri aydınlatırsın!