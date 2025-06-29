Yaza Ne Kadar Hazırsın?
Havalar ısınmaya başladı hatta resmen yaz geldi. Peki sen yaza hazır mısın? Karpuzlu tariflere, soğuk içeceklere ve eşsiz yemeklere? Ve tabii ki bol deniz, kum ve güneş üçlüsüne? Yaza hazır olup olmadığını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. E hazırsan başlıyoruz!
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1. Yaz denince aklına ilk gelen ne?
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2. Yaz tatili planlarını ne kadar önceden yaparsın?
3. Yaz gardırobun hazır mı?
4. Güneş kremi kullanma alışkanlığın nedir?
5. Yaz playlistin hazır mı?
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6. Yazın en sevdiğin aktivite nedir?
7. Yazın favori içeceğin nedir?
8. Yazın en çok neye dikkat edersin?
9. Peki favori tatlın ne?
Sen her zaman hazırsın!
Hazırlıkların bitmesine çok az kaldı!
Hazırlık aşamasındasın!
Hiç hazır değilsin...
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