Yavuz Oğhan Kimdir? Gazeteci Yavuz Oğhan Neden İfade Verdi?

Yavuz Oğhan Kimdir? Gazeteci Yavuz Oğhan Neden İfade Verdi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 09:45

Gazeteci Yavuz Oğhan, 6 Kasım sabahı gazeteci Şaban Sevinç ile birlikte polis ekipleri tarafından evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye götürüldü. Her iki ismin de telefonlarına el konuldu. Emniyet kaynakları, haklarında gözaltı kararı bulunmadığını, yalnızca ifade işlemi yapılacağını açıkladı.

Vatandaşlar ise 'Yavuz Oğhan kimdir, hangi partili, neden ifade verdi?' sorularını araştırmaya başladı.

Yavuz Oğhan Kimdir?

Yavuz Oğhan Kimdir?

1969 yılında Ankara’da doğan Yavuz Oğhan, Türk basınının deneyimli gazetecilerinden biridir. Meslek hayatına 1990’lı yıllarda ATV’de gece muhabiri olarak başlamış, beş yıl boyunca sürdürdüğü bu görevin ardından haber müdürlüğüne terfi etmiştir. Daha sonra Star TV’de Ankara Temsilciliği yapmış, Uğur Dündar’ın ekibinde yer alarak televizyon haberciliğinde dikkat çeken dosyalara imza atmıştır.

Oğhan, kariyerine CNN Türk’te devam ederek Ankara Haber Müdürlüğü ve İstanbul Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Posta ve Radikal gazetelerinde yöneticilik yapan gazeteci, Artı 1 TV’de Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Radyo alanında ise RS FM’de hafta içi yayınlanan “Bidebunudinle” programıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Dijital medyada da aktif olan Oğhan, “BideBunuİzle” isimli YouTube kanalıyla milyonlarca izlenmeye ulaşmıştır.

Yavuz Oğhan Kaç Yaşında?

Yavuz Oğhan, 1969 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Yavuz Oğhan Nereli?

Gazeteci Yavuz Oğhan, Ankara doğumludur

Yavuz Oğhan Hangi Partili?

Yavuz Oğhan Hangi Partili?

2 Aralık 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilen Yavuz Oğhan, partinin kurumsal iletişim stratejilerinden sorumlu isimdir.

Ancak gazeteci herhangi bir siyasi makamda bulunmuyor; yalnızca kurumsal iletişim görevi kapsamında CHP ile ilişkilendiriliyor.

Yavuz Oğhan Neden İfade Verdi?

Yavuz Oğhan Neden İfade Verdi?

6 Kasım sabahı saat 06.00 sularında, polis ekipleri gazeteci Şaban Sevinç ile birlikte Yavuz Oğhan’ın evine gitti. İki isim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye götürülürken telefonlarına el konuldu. Emniyet yetkilileri, haklarında gözaltı kararı olmadığını, yalnızca ifade işlemlerinin yapılacağını belirtti.

Olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Yavuz Oğhan’ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
