Yavuz Oğhan Kimdir? Gazeteci Yavuz Oğhan Neden İfade Verdi?

1969 yılında Ankara’da doğan Yavuz Oğhan, Türk basınının deneyimli gazetecilerinden biridir. Meslek hayatına 1990’lı yıllarda ATV’de gece muhabiri olarak başlamış, beş yıl boyunca sürdürdüğü bu görevin ardından haber müdürlüğüne terfi etmiştir. Daha sonra Star TV’de Ankara Temsilciliği yapmış, Uğur Dündar’ın ekibinde yer alarak televizyon haberciliğinde dikkat çeken dosyalara imza atmıştır.

Oğhan, kariyerine CNN Türk’te devam ederek Ankara Haber Müdürlüğü ve İstanbul Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Posta ve Radikal gazetelerinde yöneticilik yapan gazeteci, Artı 1 TV’de Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Radyo alanında ise RS FM’de hafta içi yayınlanan “Bidebunudinle” programıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Dijital medyada da aktif olan Oğhan, “BideBunuİzle” isimli YouTube kanalıyla milyonlarca izlenmeye ulaşmıştır.

Yavuz Oğhan Kaç Yaşında?

Yavuz Oğhan, 1969 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Yavuz Oğhan Nereli?

Gazeteci Yavuz Oğhan, Ankara doğumludur