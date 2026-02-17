onedio
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Bir Futbol Kulübüne El Koyuldu!

Ali Can YAYCILI
17.02.2026 - 09:36

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken; Diyarbekirspor'a, 3 şirkete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 işyerine el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, Diyarbekirspor’a el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası 'yasa dışı bahis' suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti. Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

