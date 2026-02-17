Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Bir Futbol Kulübüne El Koyuldu!
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken; Diyarbekirspor'a, 3 şirkete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 işyerine el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
