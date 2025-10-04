onedio
Yaş Almanın Aslında Yaşlanmak Demek Olmadığını Hissedenlerin Anlayacağı 12 Durum

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.10.2025 - 13:04

Hani bir yaştan sonra herkes “Artık yaşlandık ya…” demeye başlar ya, işte o tamamen yalan! Çünkü yaş almak, yaşlanmak demek değil. İçinde hala genç bir ruh, kıpır kıpır bir enerji varsa, senin için 30, 40, hatta 50 bile sadece bir rakamdan ibaret! İşte yaş alıp da hala genç hissedenlerin çok iyi bildiği durumlar. 👇

1. Sabah uyanınca her yerin ağrıyor olsa da aynı enerjiyle güne başlarsın!

Evet, belli bir yaştan sonra sırt ve bel ağrıları ortaya çıkıyor olabilir ama bu demek değil ki bütün günü yatarak geçirelim! Yatakta dönüp biraz gerinince tüm modun değişiyor. Kahveni alıyorsun ve tüm gün senin oluyor!

2. Hafızanın küçük oyunları seni güldürür!

Telefonu neden eline aldığını unutuyorsun ama sonra hatırlayınca gülüp geçiyorsun. Çünkü artık panik yok, acele yok “Boşver ya, hatırlayınca yaparım.” diyebiliyorsun.

3. Küçük şeylerden keyif alabiliyorsun!

Bir kahve molası, balkondaki çiçeklerin açması ya da eski bir şarkı çalması… Bunlar küçük bir gülümseme için yeter de artar bile! Yaş aldıkça, mutluluk için devasa planlara gerek olmadığını çoktan çözmüş oluyorsun!

4. Yorulduğunda mola vermeyi biliyorsun!

Eskiden sınırlarını zorlar, sonuna kadar koştururdun. Ama şimdi “Biraz oturayım.” diyebiliyorsun çünkü acelen yok! Gücünü akıllıca kullanmayı öğrenmişsin.

5. İndirim kovalarken daha mantıklı seçimler yapıyorsun!

Eskiden indirim görünce hesap yapmadan her şeye atlıyordun. Şimdi “Gerçekten lazım mı?” diye soruyorsun. Hem paranı hem enerjini boşa harcamıyorsun.

6. Gece dışarı çıkmaktansa evde keyif yapmayı tercih ediyorsun!

Battaniye + film + çay üçlüsü, sabaha kadar mekan mekan gezmekten çok daha cazip geliyor. Çünkü yaş aldıkça huzurun artık yüksek sesli müzikte değil, kendi evinde olduğunu anlıyorsun!

7. Yaş aldıkça daha kaliteli dostlara sahip oluyorsun!

Eskiden kalabalık arkadaş gruplarıyla bir aradaydın ama şimdi 2-3 sağlam arkadaş yetiyor. Sohbeti, paylaşımı, kahkahayı gerçek dostlarda buluyorsun.

8. Eski fotoğraflara bakıp nostalji yapmaktan keyif alıyorsun.

Çocukluk kareleri, ilk cep telefonun ya da lisede yaptığın saç modelleri… Yaş aldıkça, o anlardan utanmak yerine kahkaha atıyorsun. Çünkü hepsi senin hikayen!

9. Sağlığına daha çok özen gösteriyorsun!

“Bir ara giderim.” dediğin doktor kontrollerini yaş aldıkça aksatmıyorsun. Çünkü biliyorsun ki sağlıklı beden, uzun ömürlü enerji demek!

10. İnsanlar, yaşını söylediğinde şaşırıyor!

“Yok artık, sen o yaşta mısın?” dediklerinde gizli gizli mutlu oluyorsun. Çünkü kendini hissettiğin yaş, dış görünüşüne de yansıyor. Bu da enerjini her daim yüksek tutuyor!

11. Hala yeni şeylere heyecan duyabiliyorsun!

Bir kursa yazılmak, yeni bir hobi denemek ya da farklı bir yere gitmek seni hala heyecanlandırıyor. Demek ki ruhun hala genç!

12. "Keşke şu yaşta olsaydım." demeden, anın tadını çıkarıyorsun!

Geçmişi özlüyorsun ama şimdiki hayatının keyfini de çıkarıyorsun. Çünkü yaş almak aslında deneyim kazanmak, huzuru bulmak ve kendinle barışmak demek.

Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
