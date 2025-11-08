Yarı Türk Oldular: Kazy Lambist ve En İyi Parçaları

Sık sık Türkiye'ye gelen Fransız müzisyen Kazy Lambist artık bizden biri oldu. Pek çok Türk sanatçıyla da düet yapan Kazy Lambist'in parçalarının her birini ayrı seviyoruz. Gelin bu sefer keyifli bir Kazy Lambist turuna çıkalım. Takın kulaklıkları başlıyoruz!