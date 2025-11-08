onedio
Yarı Türk Oldular: Kazy Lambist ve En İyi Parçaları

Begüm - Onedio Üyesi
08.11.2025 - 14:01

Sık sık Türkiye'ye gelen Fransız müzisyen Kazy Lambist artık bizden biri oldu. Pek çok Türk sanatçıyla da düet yapan Kazy Lambist'in parçalarının her birini ayrı seviyoruz. Gelin bu sefer keyifli bir Kazy Lambist turuna çıkalım. Takın kulaklıkları başlıyoruz!

1. On You

2. Headson

3. Love Song

4. Work

5. Moda Disko

6. Annecy

7. Doing Yoga

8. Oh My God

9. Pinch Me

10. Dünya

11. Tous les jours

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
