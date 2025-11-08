Yarı Türk Oldular: Kazy Lambist ve En İyi Parçaları
Sık sık Türkiye'ye gelen Fransız müzisyen Kazy Lambist artık bizden biri oldu. Pek çok Türk sanatçıyla da düet yapan Kazy Lambist'in parçalarının her birini ayrı seviyoruz. Gelin bu sefer keyifli bir Kazy Lambist turuna çıkalım. Takın kulaklıkları başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. On You
2. Headson
3. Love Song
4. Work
5. Moda Disko
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Annecy
7. Doing Yoga
8. Oh My God
9. Pinch Me
10. Dünya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Tous les jours
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın