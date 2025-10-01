Yaptığın Spora Göre Bir Günde Ne Kadar Su İçmelisin?

Sen yüksek tempolu, bol terleten sporların insanısın! Terle kaybettiğin sıvıyı yerine koymak için günde 12 bardak su içmen şart. Bu sayede hem performansını zirvede tutar hem de kaslarını korursun. Aksi halde baş ağrısı, halsizlik ve odaklanma kaybı yaşayabilirsin. Unutma, sporcular için su sadece içecek değil, adeta bir yakıt gibi! Senin gibi yoğun spor yapan biri için su içmek en az antrenman kadar önemli!