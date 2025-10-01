onedio
Yaptığın Spora Göre Bir Günde Ne Kadar Su İçmelisin?

Yaptığın Spora Göre Bir Günde Ne Kadar Su İçmelisin?

İrem Coşkun
01.10.2025 - 15:04

Gün içinde ne kadar su içtiğin çok önemli. Hele ki spor yapan biriysen, terle birlikte kaybettiğin sıvıyı yerine koymazsan hem performansın düşer hem de vücudun yorulur. Peki senin yaptığın spora göre günde ne kadar su içmen gerekiyor? Cevabı bu testte! 👇

1. Haftada kaç gün spor yapıyorsun?

2. Peki, spor yaparken ne kadar terlersin?

3. Hangi tarz spor sana daha uygun?

4. Söyle bakalım, sana en çok hitap eden spor branşı hangisi?

5. Spor dışında, gün içinde ne kadar hareket edersin?

6. Şimdiki su içme alışkanlığı soralım. 👇

7. Senin spordan beklentin ne?

8. Son olarak, kaç zamandır spor yapıyorsun?

Günde en az 8 bardak su içmelisin!

Spora hayatında yeni yeni yer açıyor olsan da sen hafif tempolu sporları sevenlerdensin. Bu yüzden günde mutlaka 8 bardak su içmelisin. Gün içinde spor yapmasan bile vücudunun ihtiyaç duyduğu minimum miktar bu! Su içmek, hem esneme hareketlerinde hem de düşük tempolu sporlarda eklemlerinin daha rahat çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca zihinsel yorgunluğu azaltır, odaklanmanı da kolaylaştırır. Yanına küçük bir şişe alıp gün boyu su içmeyi hatırlamak sana çok şey kazandıracak.

İçmen gereken su miktarı 10 bardak!

Sen orta yoğunlukta sporlarla uğraşıyorsun ve bu da senin su ihtiyacını artırıyor. Günde 10 bardak su içmek senin için hem performansını korumak hem de kaslarını desteklemek adına önemli. Yeterince su içmediğinde antrenman sonrası toparlanma süren uzayabilir. Ama düzenli suyla birlikte daha hızlı enerji kazanırsın ve kas ağrıların da azalır. Kısacası su, senin antrenmanlarını daha da kolaylaştırır!

Günde 12 bardak su içmelisin!

Sen yüksek tempolu, bol terleten sporların insanısın! Terle kaybettiğin sıvıyı yerine koymak için günde 12 bardak su içmen şart. Bu sayede hem performansını zirvede tutar hem de kaslarını korursun. Aksi halde baş ağrısı, halsizlik ve odaklanma kaybı yaşayabilirsin. Unutma, sporcular için su sadece içecek değil, adeta bir yakıt gibi! Senin gibi yoğun spor yapan biri için su içmek en az antrenman kadar önemli!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
