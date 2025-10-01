Yaptığın Spora Göre Bir Günde Ne Kadar Su İçmelisin?
Gün içinde ne kadar su içtiğin çok önemli. Hele ki spor yapan biriysen, terle birlikte kaybettiğin sıvıyı yerine koymazsan hem performansın düşer hem de vücudun yorulur. Peki senin yaptığın spora göre günde ne kadar su içmen gerekiyor? Cevabı bu testte! 👇
1. Haftada kaç gün spor yapıyorsun?
2. Peki, spor yaparken ne kadar terlersin?
3. Hangi tarz spor sana daha uygun?
4. Söyle bakalım, sana en çok hitap eden spor branşı hangisi?
5. Spor dışında, gün içinde ne kadar hareket edersin?
6. Şimdiki su içme alışkanlığı soralım. 👇
7. Senin spordan beklentin ne?
8. Son olarak, kaç zamandır spor yapıyorsun?
Günde en az 8 bardak su içmelisin!
İçmen gereken su miktarı 10 bardak!
Günde 12 bardak su içmelisin!
