Yapay Zeka Döneminde Wellness Sektörü Uluslararası Yatırımcıların Gözdesi Oldu

Dünya sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik olarak hızla dönüşürken belki de tarihinde hiç yaşanmamış bir ivmeye şahitlik ediyor. Bu ivmenin nedeni özellikle bireylerin sosyal medya kanallarıyla herhangibir onaya ihtiyaç duymadan bilgiyi serbestçe paylaşmaları ve neticesinde doğru veya yanlış bilgiye ulaşılabilirliğin dünya tarihinde bugüne kadar yaşanmış en üst noktaya gelmiş olması. Sosyal medyanın yanısıra son 3-4 yıldır bireysel hayatlara rahatlıkla girmiş olan AI tabanlı uygulamalar ve arama motorlarının da bunda katkısı oldukça büyük.

Tüm bu gelişmeler insanın hayatta daha iyi olması, daha iyi hissetmesi için araştırmaya, yenilikleri denemeye ve yaşamla ilgili anlam arayışındaki farkındalığın da yükselme eğiliminde olduğuna işaret ediyor.

İşte tam bu noktada wellbeing ve wellness kavramları karşımıza dünyada en hızla gelişen sektörlerin başlarında olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bu yazımda sizlerle oldukça özetle bu sektörlerin ana lokomotiflerine göz atalım istiyorum.

Öncelikle bu 2 terimi birbirleriyle çok karıştırıldığı için açıklamakta fayda görüyorum;