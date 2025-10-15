Yaparım/Yapmam Testine Göre Anksiyete Bozukluğun Var mı?
Günlük yaşamda karşılaştığımız durumlara verdiğimiz tepkiler, ruh halimiz hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla ipucu verebilir. “Yaparım/Yapmam” testi, basit görünen tercihler üzerinden, anksiyete (kaygı) düzeyinle ilgili farkındalık kazanmanı hedefliyor. Bu test tıbbi bir tanı koymaz; ancak verdiğin yanıtlar, sosyal ortamlarda, gündelik kararlarında veya stresli durumlar karşısında ne derece rahat hissettiğini gözler önüne serebilir.
1. Kalabalık bir ortama girmeden önce defalarca plan yaparım.
2. Yeni biriyle tanışmadan önce konuşacağımız şeyleri kafamda prova ederim.
3. Uçağa, otobüse ya da asansöre binmeden önce kötü senaryolar kurarım.
4. Bir karar vermem gerektiğinde saatlerce düşünür, defalarca fikrimi değiştiririm.
5. Vücudumda ufak bir ağrı hissedince ciddi bir hastalığım olabileceğini düşünürüm.
6. Yeni bir ortamda bulunmadan önce olası kötü durumları düşünüp endişelenirim.
7. İnsanlar ne düşündü diye sürekli kendimi sorgularım.
8. Gün içinde yaşadığım küçük sorunları uzun süre kafamda döndürürüm.
9. Sosyal ortamlarda yanlış bir şey yapacağımı düşünüp kaygılanırım.
10. Son olarak yolculuk yaparken sürekli endişeliyim.
Senin anksiyete bozukluğun olabilir!
Anksiyete düzeyin normal seviyede!
