Yaparım/Yapmam Testine Göre Anksiyete Bozukluğun Var mı?

Bir anda kalbiniz hızla çarpmaya başlıyor, nefes almakta zorlanıyorsunuz, sürekli bir endişe hali içerisindesiniz. Geleceğe dair kafanızda sürekli senaryolar kuruyor, fazla düşünüyorsunuz ve bu durum günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyor. Bu durumlar size tanıdık geliyor mu? Eğer öyleyse, belki de bir tür kaygı bozukluğu ile karşı karşıyasınız. Ancak unutmayın, bu bir teşhis aracı değil, sadece sizin farkındalığınızı artırmak için bir rehber niteliğinde. Kaygı bozukluğu belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız, bir uzmana başvurmayı düşünmelisiniz. Profesyonel bir destek almak, bu tür durumlarda oldukça önemlidir ve size yardımcı olabilir. Kendi sağlığınız ve ruh haliniz için bu adımı atmayı düşünün, çünkü siz bunu hak ediyorsunuz.