Yaparım/Yapmam Testine Göre Anksiyete Bozukluğun Var mı?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Anksiyete Bozukluğun Var mı?

Sena Erdoğdu
Test Editörü
15.10.2025 - 15:05

Günlük yaşamda karşılaştığımız durumlara verdiğimiz tepkiler, ruh halimiz hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla ipucu verebilir. “Yaparım/Yapmam” testi, basit görünen tercihler üzerinden, anksiyete (kaygı) düzeyinle ilgili farkındalık kazanmanı hedefliyor. Bu test tıbbi bir tanı koymaz; ancak verdiğin yanıtlar, sosyal ortamlarda, gündelik kararlarında veya stresli durumlar karşısında ne derece rahat hissettiğini gözler önüne serebilir.

1. Kalabalık bir ortama girmeden önce defalarca plan yaparım.

2. Yeni biriyle tanışmadan önce konuşacağımız şeyleri kafamda prova ederim.

3. Uçağa, otobüse ya da asansöre binmeden önce kötü senaryolar kurarım.

4. Bir karar vermem gerektiğinde saatlerce düşünür, defalarca fikrimi değiştiririm.

5. Vücudumda ufak bir ağrı hissedince ciddi bir hastalığım olabileceğini düşünürüm.

6. Yeni bir ortamda bulunmadan önce olası kötü durumları düşünüp endişelenirim.

7. İnsanlar ne düşündü diye sürekli kendimi sorgularım.

8. Gün içinde yaşadığım küçük sorunları uzun süre kafamda döndürürüm.

9. Sosyal ortamlarda yanlış bir şey yapacağımı düşünüp kaygılanırım.

10. Son olarak yolculuk yaparken sürekli endişeliyim.

Senin anksiyete bozukluğun olabilir!

Bir anda kalbiniz hızla çarpmaya başlıyor, nefes almakta zorlanıyorsunuz, sürekli bir endişe hali içerisindesiniz. Geleceğe dair kafanızda sürekli senaryolar kuruyor, fazla düşünüyorsunuz ve bu durum günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyor. Bu durumlar size tanıdık geliyor mu? Eğer öyleyse, belki de bir tür kaygı bozukluğu ile karşı karşıyasınız. Ancak unutmayın, bu bir teşhis aracı değil, sadece sizin farkındalığınızı artırmak için bir rehber niteliğinde. Kaygı bozukluğu belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız, bir uzmana başvurmayı düşünmelisiniz. Profesyonel bir destek almak, bu tür durumlarda oldukça önemlidir ve size yardımcı olabilir. Kendi sağlığınız ve ruh haliniz için bu adımı atmayı düşünün, çünkü siz bunu hak ediyorsunuz.

Anksiyete düzeyin normal seviyede!

Hayatın tüm renklerini kucaklayan sen, çoğu zaman dengeli bir tutumla karşılıyorsun yaşamın getirdiği her türlü durumu. Evet, kimimiz zaman zaman stres ve endişeyle karşılaşırız, ama senin gibi güçlü ruhlu insanlar bu tür duygusal dalgalanmaların üzerinde kolayca yükselirler. Bir nevi duygusal bir surfçü gibisin; hayatın getirdiği dalgaları ustaca yönetiyor, bazen büyük bir dalga gelip çarpsa bile hemen toparlanıp tekrar tahtana atlıyorsun. Bu, senin duygusal farkındalığının ne derece yerinde olduğunu gösteriyor. Birçok insanın bu konuda zorluk çektiği bir dönemde, senin bu yeteneğin gerçekten takdire şayan. Kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama ve yönetme becerisi, hem kişisel hayatında hem de profesyonel hayatında sana büyük avantajlar sağlıyor.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
