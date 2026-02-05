Yakında Diz Çökmesini Beklediğimiz Murat Dalkılıç'tan Özgü Kaya'ya Aşk Dolu Yaş Günü Mesajı!

Malumunuz 2025 her ne kadar boşanmaların ve ayrılıkların senesi olduysa da yeni aşk hikayeleri de başlamıştı. Murat Dalkılıç ve Üç Kız Kardeş dizisiyle tanınan Özgü Kaya'nın ilişkisi de bunlardan biriydi.

Temmuzdan bu yana pek çok kez Murat Dalkılıç'la görüntülenen ve paylaşım yapan Özgü Kaya, Dalkılıç'ın bitmek bilmeyen burun ameliyatı serüveninde de yanında olmuştu.

Geçtiğimiz ay aileleri bir araya getirip şahane vakit geçiren ikilinin yakın zamanda evleneceği iddiaları yayılmıştı.