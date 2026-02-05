Yakında Diz Çökmesini Beklediğimiz Murat Dalkılıç'tan Özgü Kaya'ya Aşk Dolu Yaş Günü Mesajı!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayından beri aşk yaşadığı Özgü Kaya'nın doğum gününü oldukça duygusal bir mesajla kutladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2025'in temmuz ayında herkesi şaşırtan bir aşk dedikodusu yayılmıştı.
Yakında diz çökmesini beklediğimiz Murat Dalkılıç'tan Özgü Kaya'nın doğum gününe özel aşk paylaşımı geldi.
