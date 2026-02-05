onedio
Yakında Diz Çökmesini Beklediğimiz Murat Dalkılıç'tan Özgü Kaya'ya Aşk Dolu Yaş Günü Mesajı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2026 - 10:25

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayından beri aşk yaşadığı Özgü Kaya'nın doğum gününü oldukça duygusal bir mesajla kutladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025'in temmuz ayında herkesi şaşırtan bir aşk dedikodusu yayılmıştı.

Malumunuz 2025 her ne kadar boşanmaların ve ayrılıkların senesi olduysa da yeni aşk hikayeleri de başlamıştı. Murat Dalkılıç ve Üç Kız Kardeş dizisiyle tanınan Özgü Kaya'nın ilişkisi de bunlardan biriydi. 

Temmuzdan bu yana pek çok kez Murat Dalkılıç'la görüntülenen ve paylaşım yapan Özgü Kaya, Dalkılıç'ın bitmek bilmeyen burun ameliyatı serüveninde de yanında olmuştu. 

Geçtiğimiz ay aileleri bir araya getirip şahane vakit geçiren ikilinin yakın zamanda evleneceği iddiaları yayılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yakında diz çökmesini beklediğimiz Murat Dalkılıç'tan Özgü Kaya'nın doğum gününe özel aşk paylaşımı geldi.

Sevgilisini deniz kenarında sırtında gezdiren Murat Dalkılıç, paylaştığı fotoğraflara 'Varlığına bin şükür' notunu düştü. 

Merve Boluğur'dan bu yana aşkta dikiş tutturamayan Murat Dalkılıç, bakalım bu sefer aşkta başarılı olabilecek mi?

