onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yabancı Dizilerden Hayatımıza Giren Şarkılar

etiket Yabancı Dizilerden Hayatımıza Giren Şarkılar

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 19:33

Yabancı diziler sadece hikayeleriyle değil, kullandıkları şarkılarla da hayatımıza giriyor. Bazı parçalar bazı sahnelerle öylesine özdeşleşiyor ki, şarkıyı duyduğumuz anda diziyi hatırlıyoruz. İşte televizyon ekranlarından kulaklarımıza kazınan, unutulmaz şarkılar! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Fray - How to Save a Life

2. Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing

3. Journey - Don't Stop Believin'

4. Massive Attack - Teardrop

5. U2 - With Or Without You

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Smiths - How Soon is Now?

7. Joan Jett & The Blackhearts - Bad Reputation

8. Jeff Buckley - Hallelujah

9. Regina Spektor - You've Got Time

10. Gary Jules - Mad World

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın