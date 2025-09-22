Yabancı Dizilerden Hayatımıza Giren Şarkılar
Yabancı diziler sadece hikayeleriyle değil, kullandıkları şarkılarla da hayatımıza giriyor. Bazı parçalar bazı sahnelerle öylesine özdeşleşiyor ki, şarkıyı duyduğumuz anda diziyi hatırlıyoruz. İşte televizyon ekranlarından kulaklarımıza kazınan, unutulmaz şarkılar! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Fray - How to Save a Life
2. Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing
3. Journey - Don't Stop Believin'
4. Massive Attack - Teardrop
5. U2 - With Or Without You
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Smiths - How Soon is Now?
7. Joan Jett & The Blackhearts - Bad Reputation
8. Jeff Buckley - Hallelujah
9. Regina Spektor - You've Got Time
10. Gary Jules - Mad World
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın