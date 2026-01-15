Xiaomi’den Kağıt Gibi Cep Telefonu Geliyor: Xiaomi 17 Air’in Görüntüleri Sızdırıldı

Şirketin üzerinde çalıştığı belirtilen ve Xiaomi 17 Air ismini taşıması beklenen yeni bir modele ait mühendislik prototipi internete sızdırıldı. Ortaya çıkan ilk görseller ve veriler, cihazın yalnızca 5,5 milimetre kalınlığında olacağını gösteriyor. Bu değer, telefonun piyasaya sürülmesi halinde kendi sınıfındaki en zarif ve ince modellerden biri olmasını sağlayacak.

Sızdırılan kalıp görselleri incelendiğinde, cihazın son derece sade hatlara sahip olduğu görülüyor. Geniş bir ekran yüzeyi ve gövdeye nazaran oldukça minimal tutulmuş kamera çıkıntısı, tasarım dilinin sadelik üzerine kurulduğunu kanıtlar nitelikte. Xiaomi’nin bu hamlesi, son yıllarda giderek kalınlaşan ve ağırlaşan amiral gemisi telefonlara karşı bir alternatif oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.

Ancak mühendislikteki bu incelik arayışı, beraberinde bazı teknik soru işaretlerini de getiriyor. Fizik kuralları gereği, gövde bu denli inceldiğinde batarya için ayrılan alanın daralması kaçınılmaz oluyor. Teknoloji tutkunları, bu tasarımla birlikte pil ömrü, cihazın soğutma performansı ve kamera sensörlerinin kalitesi gibi konularda ödün verilip verilmeyeceğini tartışıyor. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun estetikten ziyade günü çıkaran pil ömrüne öncelik verdiği bilinen bir gerçek.