Xiaomi’den Kağıt Gibi Cep Telefonu Geliyor: Xiaomi 17 Air’in Görüntüleri Sızdırıldı
Akıllı telefon dünyasında 'incelik' yarışı yeniden başlıyor. Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen 17 Air modelinin prototipi ortaya çıktı. Sadece 5,5 milimetre kalınlığındaki cihaz, tasarımıyla büyülerken donanım tarafındaki olası tavizleri de gündeme getirdi.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarında estetik algısını değiştirecek radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.
Çok sıra dışı gerçekten. -nasıl ürettiniz? - iPhone 17 ve air serisinin fotokopisini çektik.