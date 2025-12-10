onedio
X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 10 Aralık Çarşamba X Erişim Problemi

X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 10 Aralık Çarşamba X Erişim Problemi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 22:23

Sosyal medya platformaları arasında en çok kullanıcısı bulunanlardan bir tanesi de X. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X uygulaması zaman zaman erişim problemleri nedeniyle gündemimize geliyor. Dünya çapında birçok kullanıcı zaman zaman X'in açılmadığını, yüklenmediğini belirtiyor. 10 Aralık Çarşamba akşamı da X'te erişim sorunları yaşandığı aktarılıyor.

Peki X çöktü mü, neden açılmıyor?

X Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

X Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

X'ten şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak X (Twitter) kullanıcıları uygulamanı çöktüğünü bildiriyor. X'te 10 Aralık Çarşamba günü saat 22.00 civarında bir erişim problemi meydana geldi ve ana sayfanın yüklenmediği, yenilenmediği görüldü.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
