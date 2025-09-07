onedio
X (Twitter) Çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi X Neden Açılmıyor, Kapandı mı?

Twitter
Merve Ersoy
Merve Ersoy
08.09.2025 - 00:24

Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan X (Twitter) erişiminde 7 Eylül Pazar gününü 8 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece sorun yaşandı. Kullanıcılar X'e girmekte zorlanınca 'X (Twitter) çöktü mü?', X (Twitter) neden açılmıyor?', 'X (Twitter) erişim sorunu mu var?' diye aratmaya başladı.

İşte, detaylar...

X (Twitter) Neden Açılmıyor?

Sosyal medya kullanıcıları X'e erişimde sorun yaşıyor. Kullanıcılardan gelen yorumlarda X'e erişimde sorun yaşandığı iddia ediliyor. Engelli Web'in yaptığı açıklamaya göre, X'te bant daraltma sebebiyle erişimde sorun yaşanıyor.

X (Twitter) Çöktü mü?

Engelli Web hesabından yapılan açıklamaya göre, X, InstagramYouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması sebebiyle X'e erişim sıkıntısı yaşanıyor.

X'e (Twitter) Erişim Engeli mi Geldi?

Hayır, X'e geçici olarak erişim sorunu yaşanıyor ancak X'e erişim engeli geldiğine dair resmi bir açıklama yok.

X (Twitter) Yavaşladı mı? İnternet Erişiminde Sorun mu Var?

Evet, X'e erişimde ve internette sorun var. Bant genişliği daraltması sebebiyle X'e erişimde sorun yaşanıyor.

