Vücudunun Susuzluğa Verdiği Tepkiler Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Su, yaşamın temel kaynağıdır. İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı sudan oluşur ve bu nedenle gün içinde yeterli miktarda su içmek hem sağlığımızı korumak hem de enerjik kalmak için vazgeçilmezdir. Ancak günlük yaşamın yoğun temposu içinde çoğumuz su içmeyi unutuyoruz. Telefonlarımızı şarj etmeyi asla unutmuyoruz ama iş su içmeye gelince bazen kendimizi geri plana atıyoruz. Aslında vücudumuz bu ihmalimizi hemen fark ediyor ve bize farklı yollarla uyarı sinyalleri gönderiyor.

Baş ağrısı çektiğin, dikkatin dağıldığı, sürekli yorgun hissettiğin ya da cildinin kuruduğu anları düşün. Belki de bunların sebebi sadece yeterince su içmemek. Hatta çoğu zaman tatlı krizleri bile aslında gizli bir susuzluk işareti olabiliyor. Yani canımız abur cubur çektiğinde vücudumuz “Aslında bana biraz su ver” diyebilir.

Bu test, vücudunun susuzluğa verdiği tepkileri ne kadar tanıdığını ortaya çıkaracak. Sorulara vereceğin samimi cevaplarla hem eğlenecek hem de kendi su içme alışkanlıklarını fark edeceksin. Testin sonunda ise senin suyla olan ilişkinin hangi seviyede olduğunu göreceksin. Hazırsan, gel bakalım vücudun sana suyla ilgili hangi mesajları gönderiyor!