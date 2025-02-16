Verdiğin Yanıtlara Göre Senin İlişkide Bağlanma Stilin Ne?

Senin bağlanma şeklin aslında herhangi bir sınıfa girmiyor da her şeyden bir parça içeriyor. Bu nedenle düzensiz bir bağlanma biçimin var. Bazen fazlasıyla yapışkan ve bunaltıcı olabildiğin gibi bazen de öyle soğuk oluyorsun ki karşı taraf yanına yaklaşmaktan bile korkuyor. Ama bu durum ilişkideyken işine pek yaramıyor. Çünkü sorunları konuşmak istediğinde vereceğin tepkiden sen bile emin olamıyorsun. İlişkideki yakınlıktan hem rahatlık hissetmen hem de endişe duyman, seni özetleyen en etkili cümle olabilir. Kafan çok ama çok karışık tatlım! 😵‍💫