Verdiğin Yanıtlara Göre Senin İlişkide Bağlanma Stilin Ne?

Sen tam bir ilgi insanısın çünkü gözler senden bir an kaydığında bile hemen endişeleniyorsun. Haliyle partnerin seni bir dakika aramadığında ya da başkasıyla görüşeceğini söylediğinde hemen kendini sorgulamaya başlıyor ve felaket tellallığı yapıyorsun. Ama her şeyi bu kadar dramatik hale getirerek yaşanmaz ki güzelim! Azıcık kendine güvensen, karşı tarafa da kredi versen her şey o kadar hızlı değişecek ki sen bile şaşıracaksın. ✌️😘