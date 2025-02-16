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Verdiğin Yanıtlara Göre Senin İlişkide Bağlanma Stilin Ne?

etiket Verdiğin Yanıtlara Göre Senin İlişkide Bağlanma Stilin Ne?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 22:01

Her ilişkideki tarafların bir bağlanma biçimi vardır. Üstelik bu biçimler genellikle sadece romantik ilişkilerde değil arkadaşlık ilişkilerinde de geçerlidir. Peki sen bağlanma biçiminin hangisi olduğunu biliyor musun? Haydi testi çöz ve yanıtı keşfet!

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1. Cinsiyetini seçerek başlar mısın?

2. Partnerin seninle değil de başkasıyla vakit geçirmek istediğinde ne hissedersin?

3. Zor bir dönemden geçiyorsun. Onu arayıp yanında olmasını ister misin?

4. İlişkide tartışma olduğunda davranış şeklin ne olur?

5. Kendini duygusal açıdan savunmasız olarak nitelendirir misin?

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6. İnsanlara güvenme konusuna gelirsek, bunlardan hangisi seni daha iyi tanımlıyor?

7. Bir ilişkideyken karşı tarafın seni terk edeceğinden korkar mısın?

8. Bir ilişki bittiğinde verdiğin tepki ne olur?

Güvenli Bağlanma

Tebrikler, sonucun buysa herkesin istediği gibi sağlıklı bir bağlanma biçimin var demektir. Çünkü güvenli bağlanma, o özenilen mutlu ve huzurlu uzun süreli birlikteliklerin altında yatan ana etmen. Buna göre senin öz güvenin epey yüksek. Kendinden emin olduğun için karşı tarafa güveniyor ve minik şeyleri büyütmüyor ya da gereksiz kıskançlık yapmıyorsun. Bu da seni duygularını rahatça paylaşan bir insana dönüştürüyor. Haliyle karşı tarafla net ve açık şekilde iletişim kurarak sorunları konuşabiliyor, her yetişkinin yapması gerektiği gibi sorumluluk alabiliyorsun. Bravo! 🥳

Düzensiz Bağlanma

Senin bağlanma şeklin aslında herhangi bir sınıfa girmiyor da her şeyden bir parça içeriyor. Bu nedenle düzensiz bir bağlanma biçimin var. Bazen fazlasıyla yapışkan ve bunaltıcı olabildiğin gibi bazen de öyle soğuk oluyorsun ki karşı taraf yanına yaklaşmaktan bile korkuyor. Ama bu durum ilişkideyken işine pek yaramıyor. Çünkü sorunları konuşmak istediğinde vereceğin tepkiden sen bile emin olamıyorsun. İlişkideki yakınlıktan hem rahatlık hissetmen hem de endişe duyman, seni özetleyen en etkili cümle olabilir. Kafan çok ama çok karışık tatlım! 😵‍💫

Kaygılı Bağlanma

Sen tam bir ilgi insanısın çünkü gözler senden bir an kaydığında bile hemen endişeleniyorsun. Haliyle partnerin seni bir dakika aramadığında ya da başkasıyla görüşeceğini söylediğinde hemen kendini sorgulamaya başlıyor ve felaket tellallığı yapıyorsun. Ama her şeyi bu kadar dramatik hale getirerek yaşanmaz ki güzelim! Azıcık kendine güvensen, karşı tarafa da kredi versen her şey o kadar hızlı değişecek ki sen bile şaşıracaksın. ✌️😘

Kaçınan Bağlanma

Sen kaçınan bağlanma tipine sahip olan zor bir insansın. Seninle yakınlık kurmak veya tartışmadan anlaşmak neredeyse imkansız. Çünkü ne sorunlarla yüzleşmesini biliyor ne de eleştirileri kaldırıyorsun. Dolayısıyla ortada önemli bir konu olduğunda ardına bile bakmadan kaçıyor ve partnerini öyle kendi haline bırakıyorsun. Aslında biraz takmaz görünmeye çalışsan da içten içe birçok şeyi önemsiyorsun. Sadece bunu kendine bile itiraf etmek sana zor geliyor. Ama bu kadar inat biraz fazla, azıcık yumuşayıp değer verdiğin insanlara duygularını açmayı deneyebilirsin. Bir şey kaybetmezsin emin ol! 💪😉

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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