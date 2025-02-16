Verdiğin Yanıtlara Göre Senin İlişkide Bağlanma Stilin Ne?
Verdiğin Yanıtlara Göre Senin İlişkide Bağlanma Stilin Ne?
Her ilişkideki tarafların bir bağlanma biçimi vardır. Üstelik bu biçimler genellikle sadece romantik ilişkilerde değil arkadaşlık ilişkilerinde de geçerlidir. Peki sen bağlanma biçiminin hangisi olduğunu biliyor musun? Haydi testi çöz ve yanıtı keşfet!
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1. Cinsiyetini seçerek başlar mısın?
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2. Partnerin seninle değil de başkasıyla vakit geçirmek istediğinde ne hissedersin?
3. Zor bir dönemden geçiyorsun. Onu arayıp yanında olmasını ister misin?
4. İlişkide tartışma olduğunda davranış şeklin ne olur?
5. Kendini duygusal açıdan savunmasız olarak nitelendirir misin?
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6. İnsanlara güvenme konusuna gelirsek, bunlardan hangisi seni daha iyi tanımlıyor?
7. Bir ilişkideyken karşı tarafın seni terk edeceğinden korkar mısın?
8. Bir ilişki bittiğinde verdiğin tepki ne olur?
Güvenli Bağlanma
Düzensiz Bağlanma
Kaygılı Bağlanma
Kaçınan Bağlanma
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