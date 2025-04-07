Bu İçerikte Duygusal Aldatma Konusunu Masaya Yatırıyoruz!
Bu İçerikte Duygusal Aldatma Konusunu Masaya Yatırıyoruz!
Çoğu kişinin aldatmanın ne olduğuna dair bir fikri vardır. Peki ama söz konusu duygular olduğunda da aynı şey söylenebilir mi? Son dönemde birçok kişinin kafasını karıştıran 'duygusal aldatma' konusu epeyce tartışmalı. İşte bu konuyu bir karara bağlamadan önce aklınızda bulundurmanız gereken önemli bilgiler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duygusal aldatma tam olarak ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak duygusal aldatma duygusal yakınlık kurmaktan çok daha fazlası.
Duygusal aldatmanın en yaygın işareti mesajlaşmak.
Kimi zaman kişinin hayata mutlu bakması kurulan duygusal yakınlıkla ilgili olabilir.
Duygusal aldatma genellikle kişinin destek arayışıyla başlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duygusal aldatma ilişkiyi birçok açıdan yıpratıyor.
Duygusal aldatma konusu çiftler arasında da biraz tartışmalı bir konu.
Duygusal olarak aldatıldığını anlatmak apayrı bir mesele.
Duygusal aldatmayı yapan sizseniz durumu partnerinize açmadan önce düşünmelisiniz.
Konuyu çift terapisinde tartışmak en sağlıklı yöntemlerden biri.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın