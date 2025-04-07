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Bu İçerikte Duygusal Aldatma Konusunu Masaya Yatırıyoruz!

etiket Bu İçerikte Duygusal Aldatma Konusunu Masaya Yatırıyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 23:46

Çoğu kişinin aldatmanın ne olduğuna dair bir fikri vardır. Peki ama söz konusu duygular olduğunda da aynı şey söylenebilir mi? Son dönemde birçok kişinin kafasını karıştıran 'duygusal aldatma' konusu epeyce tartışmalı. İşte bu konuyu bir karara bağlamadan önce aklınızda bulundurmanız gereken önemli bilgiler!

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Duygusal aldatma tam olarak ne?

Duygusal aldatma adı üstüne fiziksel eylem içermeyen bir aldatma türü ve birlikte olduğundan insandan başka bir insana karşı duygusal yakınlık hissetmekle ilgili. Örneğin; iş arkadaşıyla, başka bir arkadaşla veya eski sevgiliyle iletişim kurmak duygusal aldatma olarak adlandırılabilir.

Ancak duygusal aldatma duygusal yakınlık kurmaktan çok daha fazlası.

Her ilişkide taraflardan biri, partnerinden gizli olarak arkadaşlarıyla duygularını paylaşmak ve tavsiye almak isteyebilir. Bir paylaşımın duygusal aldatma olarak nitelendirmesi için ortada tavsiye almaktan biraz daha fazlası bulunmalı. Bunlardan biri ise partnerin bu yakınlığı öğrenmemesini ummak, yani partnere yakalanmamayı istemek.

Duygusal aldatmanın en yaygın işareti mesajlaşmak.

Duygusal aldatmada, kişinin kendini yakın hissettiği insanla gizli gizli mesajlaşması yaygın olarak karşılaşılan bir diğer durum. Hatta bu mesajlar genellikle ya siliniyor ya da partnerden tamamen gizleniyor. Çünkü kişi içten içe yanlış bir şey yaptığını veya o kişiye karşı farklı duygulara sahip olduğunu biliyor ve bunun hiçbir şekilde fark edilmesini istemiyor.

Kimi zaman kişinin hayata mutlu bakması kurulan duygusal yakınlıkla ilgili olabilir.

Kişinin yaşadığı ani duygu değişiklikleri bazen duygusal aldatmaya işaret edebilir. Mesela, karşı taraftan haber alamadığında kendini mutsuz hissetmek ve bu nedenle partnerle tartışmak, duygusal aldatmanın varabileceği son noktayı tanımlıyor. Benzer şekilde kurduğu bu gizli ilişki sayesinde mutlu olan ve mevcuttaki ilişkisini sürdüren kişiler, aslında kendine gizli bir gerçeklik kurabiliyor.

Duygusal aldatma genellikle kişinin destek arayışıyla başlar.

Kişi kendini duygusal olarak ifade edemediğinde, aradığı anlayışı bulmak için başka birine yöneliyor. Bu durum gizli hale geldiğinde ise aldatma sayılabilecek yakınlık kurulmuş oluyor. Partnere verilmesi gereken ilginin ve zamanın başka birine yönlendirilmesi ilişki açısından risk taşıyor. Çünkü duygu paylaşımı derinleştiğinde fiziksel aldatma riski de artıyor.

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Duygusal aldatma ilişkiyi birçok açıdan yıpratıyor.

İlişkideki güvenin zedelenmesi ve partnerin kendini ikinci planda hissetmesi duygusal aldatmanın ilişkiye zarar vermesinin temel sebepleri arasında yer alıyor. Özellikle karşı taraf bu aldatmayı tespit edemediğinde, ilişkideki sorunların kendinden kaynaklandığını düşünerek yetersizlik hissedebiliyor. Bazen ise o da kendi aradığı yakınlığı partnerinden bulamıyor ve durum çift taraflı bir sorun haline geliyor.

Duygusal aldatma konusu çiftler arasında da biraz tartışmalı bir konu.

Çünkü aldatmanın ne olduğu ve hangi eylemlerin gri alanda bulunduğu kişiden kişiye değişebilir. Mesela kendini başka biriyle konuştuğu için karşı tarafı aldatıyor hissetmek sadece kişiyle ilgili olabilir. Bunun aksine partner için fiziksel eylem içermeyen şeyler aldatma kabul edilmiyor olabilir. Dolayısıyla duygusal aldatma konusunda gelmeden önce partnerle nelerin sınırı aşmak olduğunu belirlemek gerekir.

Duygusal olarak aldatıldığını anlatmak apayrı bir mesele.

Aslında duygusal olarak aldatıldığınızı anlamak için bakabileceğiniz pek çok şey var. Bunlardan ilki gizli mesajlaşmalar, diğeriyse partnerin duygu durumundaki ani değişiklikler. Genellikle duygusal aldatma, kişinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamayan biriyle birlikte olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle ilişki içten içe sağlıksız hale geliyor ve başka birine duygusal yakınlık göstermek kolaylaşıyor.

Duygusal aldatmayı yapan sizseniz durumu partnerinize açmadan önce düşünmelisiniz.

Çünkü bu karar ilişkiyi geri dönülemez bir noktaya sürükleyebileceği gibi sizi yaptığınız yanlıştan döndürmeye de itebilir. Eğer bu bilgiyi açıkladığınızda ilişkinin temelini sarsacağınızı düşünüyorsanız öncelikle diğer kişiyle kurduğunuz iletişimi sonlandırmak isteyebilirsiniz. Fakat açık iletişimin mevcut ilişkinizi ileriye götüreceğine inanıyorsanız sağlıklı bir ortamda bunu tartışmayı değerlendirebilirsiniz.

Konuyu çift terapisinde tartışmak en sağlıklı yöntemlerden biri.

Sağlıklı bir ilişkide dürüstçe iletişim kurmak çiftlerin birbirini tanıması adına oldukça önemlidir. Öte yandan başka birine duyulan duygusal yakınlık, ilişkide temel bazı şeylerin eksik olduğuna işaret edebilir. Bu konuda çiftlerin birlikte çalışması veya yürümeyen bir ilişkiyi sonlandırması gerekebilir. Her iki durumda da en doğru ve mantıklı kararı verebilmek için biraz uzman yardımına başvurulabilir.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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