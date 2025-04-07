Bu İçerikte Duygusal Aldatma Konusunu Masaya Yatırıyoruz!

Duygusal aldatmada, kişinin kendini yakın hissettiği insanla gizli gizli mesajlaşması yaygın olarak karşılaşılan bir diğer durum. Hatta bu mesajlar genellikle ya siliniyor ya da partnerden tamamen gizleniyor. Çünkü kişi içten içe yanlış bir şey yaptığını veya o kişiye karşı farklı duygulara sahip olduğunu biliyor ve bunun hiçbir şekilde fark edilmesini istemiyor.