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Dominik'te Gece Kulübünün Çatısı Çöktü: Konser Faciasında 98 Kişi Hayatını Kaybetti

Dominik'te Gece Kulübünün Çatısı Çöktü: Konser Faciasında 98 Kişi Hayatını Kaybetti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 10:48

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Dominik Cumhuriyeti'nde bir konser gecesi faciayla sonuçlandı. Başkent Santo Domingo’daki Jet Set gece kulübünün çatısı, yüzlerce kişinin eğlendiği sırada aniden çöktü. İlk belirlemelere göre en az 98 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi yaralandı. Enkaz altından hala sesler geldiği bildirildi, ekipler umutla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/haber-dominik-...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Olay sırasında içeride yüzlerce kişinin bulunduğu, gece kulübünün yoğun kalabalık nedeniyle kapasitesinin üzerinde dolu olduğu ifade edildi.

Olay sırasında içeride yüzlerce kişinin bulunduğu, gece kulübünün yoğun kalabalık nedeniyle kapasitesinin üzerinde dolu olduğu ifade edildi.

Çökmenin nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 400 arama kurtarma personeli bölgede çalışmalarını sürdürürken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Yaklaşık 400 arama kurtarma personeli bölgede çalışmalarını sürdürürken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, hayatını kaybedenler arasında Monte Cristi Eyaleti Valisi Nelsy Cruz’un da olduğunu açıkladı. Başkan Abinader, yaşanan büyük facianın ardından ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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