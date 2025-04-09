Dominik'te Gece Kulübünün Çatısı Çöktü: Konser Faciasında 98 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaynak: https://www.iha.com.tr/haber-dominik-...
Dominik Cumhuriyeti'nde bir konser gecesi faciayla sonuçlandı. Başkent Santo Domingo’daki Jet Set gece kulübünün çatısı, yüzlerce kişinin eğlendiği sırada aniden çöktü. İlk belirlemelere göre en az 98 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi yaralandı. Enkaz altından hala sesler geldiği bildirildi, ekipler umutla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Olay sırasında içeride yüzlerce kişinin bulunduğu, gece kulübünün yoğun kalabalık nedeniyle kapasitesinin üzerinde dolu olduğu ifade edildi.
Yaklaşık 400 arama kurtarma personeli bölgede çalışmalarını sürdürürken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.
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