Sevinç Eratalay Kimdir, Kaç Yaşında? Sanatçı Sevinç Eratalay Neden Gözaltına Alındı?

Sevinç Eratalay, 1959 yılında Burdur iline bağlı Tefenni ilçesinde dünyaya geldi. Şarkıcı ve besteci Eratalay, eğitim hayatına ise İzmir'de devam etti. İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu.

Sevinç Eratalay'ın Müzik Kariyeri

Ünlü sanatçı Sevinç Eratalay, 1987 yılında ilk albümünü yaparak sesi ve besteleriyle dönümün ilgi çeken sanatçılarından oldu. Sık sık yurt dışında da konserleri veren Eratalay, Arif Sağ, Selda Bağcan, Yavuz Bingöl, Ahmet Kaya gibi pek çok sanatçıyla birlikte çalıştı. Usta isimlerle birçok bestesi bulunan sanatçı, ülkemizin değerli şairlerinin şirilerini de besteledi.

Ozan geleneğini sahneye taşıyan Sevinç Eratalay, bağlama çalıp şarkı söyleyerek geniş bir hayran kitlesine ulaştı.