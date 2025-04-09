onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Sevinç Eratalay Kimdir, Kaç Yaşında? Sanatçı Sevinç Eratalay Neden Gözaltına Alındı?

Sevinç Eratalay Kimdir, Kaç Yaşında? Sanatçı Sevinç Eratalay Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 11:02

Sanatçı Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı. Eylem Güzeli, Mahir'in Türküsü ve Akşam Erken İner Mapushaneye gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Eratalay'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Ünlü bestecinin albümleri ve sanatçı kariyeri kadar gözaltı süreci de gündemde yer alıyor. Peki, Sevinç Eratalay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevinç Eratalay neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevinç Eratalay Kimdir?

Sevinç Eratalay Kimdir?

Sevinç Eratalay, 1959 yılında Burdur iline bağlı Tefenni ilçesinde dünyaya geldi. Şarkıcı ve besteci Eratalay, eğitim hayatına ise İzmir'de devam etti. İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. 

Sevinç Eratalay'ın Müzik Kariyeri

Ünlü sanatçı Sevinç Eratalay, 1987 yılında ilk albümünü yaparak sesi ve besteleriyle dönümün ilgi çeken sanatçılarından oldu. Sık sık yurt dışında da konserleri veren Eratalay, Arif Sağ, Selda Bağcan, Yavuz Bingöl, Ahmet Kaya gibi pek çok sanatçıyla birlikte çalıştı. Usta isimlerle birçok bestesi bulunan sanatçı, ülkemizin değerli şairlerinin şirilerini de besteledi. 

Ozan geleneğini sahneye taşıyan Sevinç Eratalay, bağlama çalıp şarkı söyleyerek geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sevinç Eratalay'ın Albümleri

Sevinç Eratalay'ın Albümleri

İlk bestesini Burdur Cezaevi'nde yattığı 1982 yılında yapan Sevinç Eratalay, Eylem Güzeli, Mahir'in Türküsü, Utangaç Vatanım ve Pankartlar şarkılarıyla tanınıyor. İşte, Eratalay'ın bugüne çıkardığı albümler: 

  • Dost Kokusu Dost Selamı (1987)

  • Bekliyorum (1991)

  • Yeniden Başlamalı (1995)

  • Mahir'in Türküsü (1996)

  • Cevahir Yürekliler (1997)

  • Gülüm (2000)

  • Mahir'in Türküsü 2 (2004)

  • Drama Köprüsü (2007)

  • Kalbin Nerde (2012)

  • Devrim Türküleri (2016)

Sevinç Eratalay Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?

Sevinç Eratalay Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya platformu X üzerinden Kızıldere Katliamı'nın yıl dönümünde yaptığı Mahir Çayan paylaşımı gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın