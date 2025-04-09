onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sanatçı Sevinç Eratalay 'Mahir Çayan' Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Sanatçı Sevinç Eratalay 'Mahir Çayan' Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 10:33 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 11:04

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümünde Mahir Çayan'ın fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı. SOL Parti, Eratalay'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek 'Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı sebebiyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın” açıklaması yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medyadan yaptığı Mahir Çayan paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medyadan yaptığı Mahir Çayan paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

30 Mart'ta Kızıldere Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Eratalay, Mahir Çayan ile birlikte Kızıldere'de katledilen 9 devrimciyi andı.

Eratalay paylaşımında kendisinin seslendirdiği Mahir'in Türküsü'nden bir bölüme de yer verdi. Paylaşımda bir yurttaşın Mahir Çayan portresini taşıdığını gösteren fotoğraf yer alıyordu.

Savcılık kararıyla bu paylaşım nedeniyle 'THKP-C propagandası' yaptığı gerekçesiyle Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Antalya'daki evinden gözaltına alınan Eratalay'ın telefonuna da el konuldu. Sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SOL Parti, Eratalay'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın