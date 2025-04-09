Sanatçı Sevinç Eratalay 'Mahir Çayan' Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı
Sanatçı Sevinç Eratalay 'Mahir Çayan' Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı
Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümünde Mahir Çayan'ın fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı. SOL Parti, Eratalay'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek 'Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı sebebiyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın” açıklaması yaptı.
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Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medyadan yaptığı Mahir Çayan paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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