Çoğu Erkeğin Etkileyici Bulduğunu İtiraf Ettiği 12 Hareket
Çoğu Erkeğin Etkileyici Bulduğunu İtiraf Ettiği 12 Hareket
Bazı hareketler karşı cinse daha çekici gelmenize neden olabilir. Etrafa canlılık, neşe ve enerji saçmanızı sağlayan bu hareketler ile farkında olmadan birilerini etkileyebilirsiniz. Gelin hep beraber erkekleri etkileyen hareketlere bakalım!
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1. Samimi ve içten bir şekilde gülümsemek.
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2. Anlatılan şeyi dikkatlice dinlediğini belli etmek.
3. Özgüvenli bir duruşa sahip olmak.
4. Nazik ve anlayışlı bir yapıda olmak.
5. Ufak ama tatlı jestler yapmak.
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6. Espriler yaparak sempatik görünmek.
7. Tutkuyla bağlanılan bir aktiviteden bahsetmek.
8. Yapaylıktan uzak, doğal bir şekilde hareket etmek.
9. Temiz görünmek ve hoş kokmak.
10. Kararlı ve kendinden emin bir şekilde konuşmak.
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11. Özgün bir tarza sahip olmak.
12. Derin sohbetlere girerek bağları güçlendirmek.
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