Cinsel Sağlığınızı Korumak İçin Partnerinizle Konuşmanız Gereken 11 Konu

Partnerinizle bu konuda açık bir şekilde konuşmak, hem sizi hem de onu olası risklerden korur. İlişkiye başlamadan önce birlikte bir sağlık kontrolünden geçmek ya da bu konuşmayı yapmak bir suçlama veya sorgulama değil aksine iki tarafın da sağlığını ön planda tutmaktır.