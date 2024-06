Vedat Aşçı Kimdir? İş İnsanı Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı ve Astaş Holding'in Kuruluşu

Vedat Aşçı, 1980 yılında Almanya'da Ascı GmbH şirketini kurmuş, kısa zamanda dünyanın pek çok ülkesine tekstil ve hazır giyim sektöründe sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlamaya başlamıştır.

1983 yılında ise Türkiye'deki ilk şirketi olan Astaş'ı kurmuştur. 2004 yılında gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine başlayan Aşçı, Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi ile resmen sektöre adımını atmıştır.

2008 yılında Bellevue Residences Managed by Kempinski'yi hizmete sunmuş, Aralık 2012'de ise Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini hizmete açmıştır.

Vedat Aşçı şimdilerde, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Vedat Aşçı, ayrıca 2014 yılında Astaş Holding tarafından hayata geçirilen bir proje olan Bodrum Mandarin Oriental Otel'in de sahibidir.