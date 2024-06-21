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Vedat Aşçı Kimdir? İş İnsanı Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı ve Astaş Holding'in Kuruluşu

Vedat Aşçı Kimdir? İş İnsanı Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı ve Astaş Holding'in Kuruluşu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 10:02

İş dünyasının tanınmış simalarından Vedat Aşçı, son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın özel hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Vedat Aşçı kimdir? Vedat Aşçı'nın kariyer hayatı ve mesleği nedir?

İşte, detaylar...

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Vedat Aşçı Kimdir?

Vedat Aşçı Kimdir?

Vedat Aşçı, 1960 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 1978 yılında Almanya'ya giden Aşçı, burada eğitim hayatına devam etti. 

Ünlü iş insanı Vedat Aşçı, 30 yılı aşkın bir süredir eğitim kurum ve kurulularına destek sağlamaktadır. Vedat Aşçı'nın yönetim kurulu başkanı görevinde yer aldığı Astaş Holding, bölgedeki ilk Turizm Fakültesi olma özelliğine sahip olan ve 2014 yılının Eylül ayında eğitim öğretime başlayan; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşcı Turizm Fakültesi'nin yapımını üstlenmiştir.

Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı

Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı

Vedat Aşçı, 1980 yılında Almanya'da Ascı GmbH şirketini kurmuş, kısa zamanda dünyanın pek çok ülkesine tekstil ve hazır giyim sektöründe sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlamaya başlamıştır. 

1983 yılında ise Türkiye'deki ilk şirketi olan Astaş'ı kurmuştur. 2004 yılında gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine başlayan Aşçı, Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi ile resmen sektöre adımını atmıştır. 

2008 yılında Bellevue Residences Managed by Kempinski'yi hizmete sunmuş, Aralık 2012'de ise Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini hizmete açmıştır. 

Vedat Aşçı şimdilerde, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Vedat Aşçı, ayrıca 2014 yılında Astaş Holding tarafından hayata geçirilen bir proje olan Bodrum Mandarin Oriental Otel'in de sahibidir.

ASTAŞ Holding Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde yerini aldı!

ASTAŞ Holding Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde yerini aldı!

Ekonomist Dergisi'nin 2023 yılı verilerine göre yayımladığı, Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde ASTAŞ Holding de yerini aldı. 

Listeye göre, Vedat Aşcı ve Kaya Aşcı'nın yönetimindeki ASTAŞ Holding, 86. sırada.

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