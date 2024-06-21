Vedat Aşçı Kimdir? İş İnsanı Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı ve Astaş Holding'in Kuruluşu
Vedat Aşçı Kimdir? İş İnsanı Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı ve Astaş Holding'in Kuruluşu
İş dünyasının tanınmış simalarından Vedat Aşçı, son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın özel hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Vedat Aşçı kimdir? Vedat Aşçı'nın kariyer hayatı ve mesleği nedir?
İşte, detaylar...
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Vedat Aşçı Kimdir?
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Vedat Aşçı'nın Kariyer Hayatı
ASTAŞ Holding Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde yerini aldı!
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