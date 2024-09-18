Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' Tablosundaki Fırça Darbeleri Atmosfer Hareketleriyle Uyuşuyor!
Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' Tablosundaki Fırça Darbeleri Atmosfer Hareketleriyle Uyuşuyor!
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un 1889 yılında resmettiği 'Yıldızlı Gece' tablosuyla ilgili bir sır perdesi 135 yıl sonra aralandı. Birçok Çin ve Fransız kurum ve kuruluşların yaptığı incelemeden Van Gogh'un bu tablosunda fiziki yasaları başarıyla taklit ettiği görülüyor. Araştırmaya göre 'Yıldızlı Gece' tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor.
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30 Mart 1853'te Hollanda'da dünyaya gelen Vincent Van Gogh, dünya sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili ressamlarından biri.
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Van Gogh'un en ünlü ve sırlarla dolu eserlerinden biri de Yıldızlı Gece tablosu. 1889 yılında yaptığı bu eser günümüzde hâlâ bilim insanları tarafından araştırılıyor.
Öyle ki son olarak Şiamın Üniversitesi, Lille Üniversitesi gibi birçok Çin ve Fransız kurum ve kuruluş ortak bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme göre Van Gogh, bu tablosunda dünyadaki fiziki yasaları başarıyla taklit etmiş.
Araştırmacılar tablodaki 14 sarmalı inceledi. 'Yıldızlı Gece'deki fırça darbelerinin dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuştuğu tespit edildi.
Öte yandan tablo Batchelor ölçeğine de uyuyor. Araştırmanın yazarlarından Şidi Huang, Vincent van Gogh'un tablosunda türbülansı 'tam olarak doğru bir şekilde' resmettiğini dile getirdi. Bilim insanı bunun nedenini ise sanatçının bulutları ve atmosferi incelemesinden kaynaklanmış olabilmesine bağladı.
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