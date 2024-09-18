Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' Tablosundaki Fırça Darbeleri Atmosfer Hareketleriyle Uyuşuyor!

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un 1889 yılında resmettiği 'Yıldızlı Gece' tablosuyla ilgili bir sır perdesi 135 yıl sonra aralandı. Birçok Çin ve Fransız kurum ve kuruluşların yaptığı incelemeden Van Gogh'un bu tablosunda fiziki yasaları başarıyla taklit ettiği görülüyor. Araştırmaya göre 'Yıldızlı Gece' tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor.