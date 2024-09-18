Kendisiyle Evlenip Boşanınca Erkekler Sıraya Dizildi: 1500 Evlilik Teklifi Geldi!
Kendisiyle Evlenip Boşanınca Erkekler Sıraya Dizildi: 1500 Evlilik Teklifi Geldi!
Brezilyalı sosyal medya fenomeni Suellen Carey, bu yılın başlarında kendisiyle evlendi. Ancak Carey'in kendisiyle olan evliliği pek iyi gitmemiş olacak ki boşanma kararı aldı. Boşandığını açıklamasının ardından Carey, 1500 evlilik teklifi aldığını ve her gün sayısız çiçekler hediye edildiğini açıkladı.
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Suellen Carey, Londra'da yaşayan Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni. Carey'i ilginç yapan ve gündeme getiren konu 'kendisiyle' evlenip boşanması... Evet! Yanlış duymadınız. Carey, bu yılın başlarında kendisiyle evlendi. Ancak şimdi ise boşandığını duyurdu.
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Her şey boşandığını açıklamasıyla başladı... Carey, ayrılık kararını almasının ardından adeta kapısında kuyruklar oluştu. 1500 evlilik teklifi aldığını söyleyen Carey, aynı zamanda sayısız hediye buketlerine boğulduğunu aktardı.
Carey, "Son birkaç günde 30'dan fazla buket aldım ve itiraf etmeliyim ki, gelen evlilik tekliflerinin sayısı beni şok etti. Buketleri nereye koyacağımı bile bilmiyorum. Şu anda daha fazla talep görüyorum" diye konuştu.
Kendisiyle olan evliliğinin oldukça zor olduğunu da sözlerine ekleyen Carey, bundan sonra daha seçici olduğunu kaydetti.
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tibe bak tovbe yarabbi dudağı şişme yastık 😂😂😂😂