Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kendisiyle Evlenip Boşanınca Erkekler Sıraya Dizildi: 1500 Evlilik Teklifi Geldi!

Kendisiyle Evlenip Boşanınca Erkekler Sıraya Dizildi: 1500 Evlilik Teklifi Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 17:06

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Suellen Carey, bu yılın başlarında kendisiyle evlendi. Ancak Carey'in kendisiyle olan evliliği pek iyi gitmemiş olacak ki boşanma kararı aldı. Boşandığını açıklamasının ardından Carey, 1500 evlilik teklifi aldığını ve her gün sayısız çiçekler hediye edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suellen Carey, Londra'da yaşayan Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni. Carey'i ilginç yapan ve gündeme getiren konu 'kendisiyle' evlenip boşanması... Evet! Yanlış duymadınız. Carey, bu yılın başlarında kendisiyle evlendi. Ancak şimdi ise boşandığını duyurdu.

Suellen Carey, Londra'da yaşayan Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni. Carey'i ilginç yapan ve gündeme getiren konu 'kendisiyle' evlenip boşanması... Evet! Yanlış duymadınız. Carey, bu yılın başlarında kendisiyle evlendi. Ancak şimdi ise boşandığını duyurdu.

Her şey boşandığını açıklamasıyla başladı... Carey, ayrılık kararını almasının ardından adeta kapısında kuyruklar oluştu. 1500 evlilik teklifi aldığını söyleyen Carey, aynı zamanda sayısız hediye buketlerine boğulduğunu aktardı.

Her şey boşandığını açıklamasıyla başladı... Carey, ayrılık kararını almasının ardından adeta kapısında kuyruklar oluştu. 1500 evlilik teklifi aldığını söyleyen Carey, aynı zamanda sayısız hediye buketlerine boğulduğunu aktardı.

Carey, "Son birkaç günde 30'dan fazla buket aldım ve itiraf etmeliyim ki, gelen evlilik tekliflerinin sayısı beni şok etti. Buketleri nereye koyacağımı bile bilmiyorum. Şu anda daha fazla talep görüyorum" diye konuştu.

Carey, "Son birkaç günde 30'dan fazla buket aldım ve itiraf etmeliyim ki, gelen evlilik tekliflerinin sayısı beni şok etti. Buketleri nereye koyacağımı bile bilmiyorum. Şu anda daha fazla talep görüyorum" diye konuştu.

Kendisiyle olan evliliğinin oldukça zor olduğunu da sözlerine ekleyen Carey, bundan sonra daha seçici olduğunu kaydetti.

Kendisiyle olan evliliğinin oldukça zor olduğunu da sözlerine ekleyen Carey, bundan sonra daha seçici olduğunu kaydetti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gamzeeee

tibe bak tovbe yarabbi dudağı şişme yastık 😂😂😂😂