Kendisiyle Evlenip Boşanınca Erkekler Sıraya Dizildi: 1500 Evlilik Teklifi Geldi!

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Suellen Carey, bu yılın başlarında kendisiyle evlendi. Ancak Carey'in kendisiyle olan evliliği pek iyi gitmemiş olacak ki boşanma kararı aldı. Boşandığını açıklamasının ardından Carey, 1500 evlilik teklifi aldığını ve her gün sayısız çiçekler hediye edildiğini açıkladı.