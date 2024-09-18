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Şıklığıyla Dikkat Çeken Koreli Bir Adam Yeni Neslin Giyim Tarzını Yorumladı: "Neden Yırtık Pırtık Giyinirsin?"

Şıklığıyla Dikkat Çeken Koreli Bir Adam Yeni Neslin Giyim Tarzını Yorumladı: "Neden Yırtık Pırtık Giyinirsin?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 16:28

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Giyim ve moda, zaman içinde sürekli evrim geçiriyor. Bu durum, farklı kuşaklar arasında belirgin bir çatışmayı da beraberinde getiriyor. Her dönemin kendine özgü giyim tarzı ve modası, bir sonraki kuşağın tercihleriyle çelişebildiğinden bu durum farklı nesillerin birbirlerinin giyim tarzını yargılamasına da sebebiyet verebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_sXgc...
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Bir sokak röportajında şık giyimiyle dikkat çeken Koreli bir amcaya mikrofon uzatıldı ve yeni neslin giyim tarzı hakkında ne düşündüğü soruldu.

Bir sokak röportajında şık giyimiyle dikkat çeken Koreli bir amcaya mikrofon uzatıldı ve yeni neslin giyim tarzı hakkında ne düşündüğü soruldu.

“Dilenci gibi giyiniyorlar. Farklı bir tarzları var sanıyorlar.” diyen adam bir şeyi herkesin giyiyor olmasının onun iyi olduğu anlamına gelmediğini de belirtti.

“Dilenci gibi giyiniyorlar. Farklı bir tarzları var sanıyorlar.” diyen adam bir şeyi herkesin giyiyor olmasının onun iyi olduğu anlamına gelmediğini de belirtti.

İşte o röportaj;

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