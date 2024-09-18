Şıklığıyla Dikkat Çeken Koreli Bir Adam Yeni Neslin Giyim Tarzını Yorumladı: "Neden Yırtık Pırtık Giyinirsin?"

Giyim ve moda, zaman içinde sürekli evrim geçiriyor. Bu durum, farklı kuşaklar arasında belirgin bir çatışmayı da beraberinde getiriyor. Her dönemin kendine özgü giyim tarzı ve modası, bir sonraki kuşağın tercihleriyle çelişebildiğinden bu durum farklı nesillerin birbirlerinin giyim tarzını yargılamasına da sebebiyet verebiliyor.