Uzun Boylu Yabancı Kadınlar Minyon Olmak İçin Türkiye’ye Gelip Bacak Kısaltma Ameliyatı Olmaya Başladı

Boy kısaltma ameliyat yapan kadınların çoğu partnerlerinden uzun olmamak veya ilişkileri için bu ameliyatı olduklarını belirtiyor. Üstelik bu işlem basit bir işlem değil. Oldukça acılı bir süreç olan bacak kısaltma ameliyatında bacak kemiği kesilere uyluk kemiğininin bir kısmı çıkarılıyor. Ameliyatın ardından pek çok hasta tekerlekli sandalyede aylarını geçirebiliyor. Pek çok hasta ise aylarca fizyoterapiye ihtiyaç duyabiliyor.

ABD’den Türkiye’ye gelen bir kadın 2024 yılında bu işlemi gerçekleştirerek boyunun 172 cm'den 167,9 cm'ye 4,1 cm kısaldığını söyledi. Kadın, ameliyattan dört hafta sonra koltuk değneklerini kullanabildiğini ve yoğun fizyoterapi gördüğünü açıkladı.