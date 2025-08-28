Uzun Boylu Yabancı Kadınlar Minyon Olmak İçin Türkiye’ye Gelip Bacak Kısaltma Ameliyatı Olmaya Başladı
Türkiye adeta 'estetik cenneti' ülke. Sağlık turizminde gelişen Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist estetik ameliyat olmaya geliyor. Estetik ameliyat başarılarının yanı sıra yabancılar için estetik uygulamalarının fiyatları da oldukça uyguna geliyor. Burun, göğüs, kalça estetiklerine artık alıştık ama bu kez okuyacağınız haber alışık olmadığımız türden. Daily Mail'de yer alan habere göre özellikle kadınlar boy kısaltmak için Türkiye'nin yolunu tutmaya başladı. Boyunu kısaltmak isteyen kadınların hedefi ise daha minyon görünmek... Haberde paylaşılan fotoğraflarda ise 1.70 boyunda olan kadınların 1.65'e indiği görülüyor...
Uzun boylu kadınlar boyunu kısaltmak amacıyla son derece acılı bir ameliyat geçirmek için Türkiye’ye geliyor.
Partnerinden kısa olup daha minyon görünmek istiyorlar.
