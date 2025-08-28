onedio
Uzun Boylu Yabancı Kadınlar Minyon Olmak İçin Türkiye’ye Gelip Bacak Kısaltma Ameliyatı Olmaya Başladı

Dilara Şimşek
28.08.2025 - 14:51

Türkiye adeta 'estetik cenneti' ülke. Sağlık turizminde gelişen Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist estetik ameliyat olmaya geliyor. Estetik ameliyat başarılarının yanı sıra yabancılar için estetik uygulamalarının fiyatları da oldukça uyguna geliyor. Burun, göğüs, kalça estetiklerine artık alıştık ama bu kez okuyacağınız haber alışık olmadığımız türden. Daily Mail'de yer alan habere göre özellikle kadınlar boy kısaltmak için Türkiye'nin yolunu tutmaya başladı. Boyunu kısaltmak isteyen kadınların hedefi ise daha minyon görünmek... Haberde paylaşılan fotoğraflarda ise 1.70 boyunda olan kadınların 1.65'e indiği görülüyor...

Kaynak

Uzun boylu kadınlar boyunu kısaltmak amacıyla son derece acılı bir ameliyat geçirmek için Türkiye’ye geliyor.

Saç ekimi; burun, göğüs, kalça estetiklerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Türkiye’ye her sene milyonlarca turist ameliyat olmaya geliyor. Sağlık turizminden önemli gelir elden Türkiye’de her geçen gün yeni uygulamalar gündeme geliyor. 

Bu uygulamalardan biri de boy kısaltma ameliyatı…

Partnerinden kısa olup daha minyon görünmek istiyorlar.

Boy kısaltma ameliyat yapan kadınların çoğu partnerlerinden uzun olmamak veya ilişkileri için bu ameliyatı olduklarını belirtiyor. Üstelik bu işlem basit bir işlem değil. Oldukça acılı bir süreç olan bacak kısaltma ameliyatında bacak kemiği kesilere uyluk kemiğininin bir kısmı çıkarılıyor. Ameliyatın ardından pek çok hasta tekerlekli sandalyede aylarını geçirebiliyor. Pek çok hasta ise aylarca fizyoterapiye ihtiyaç duyabiliyor. 

ABD’den Türkiye’ye gelen bir kadın 2024 yılında bu işlemi gerçekleştirerek boyunun 172 cm'den 167,9 cm'ye 4,1 cm kısaldığını söyledi. Kadın, ameliyattan dört hafta sonra koltuk değneklerini kullanabildiğini ve yoğun fizyoterapi gördüğünü açıkladı.

