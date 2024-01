Üzülürüm/üzülmem testine göre sen kırılgan mısın?

İçindeki çelikten yapılmış bir karakterin var ve bu seni kırılgan olmaktan çok uzak tutuyor. Hayatın sana sergilediği her türlü oyun karşısında, senin direncin ve inancın her zaman galip geliyor. Her türlü zorlukla başa çıkmak için içindeki gücü kullanıyorsun ve bu seni inanılmaz güçlü kılıyor. İnsanların ne düşündüğü, ne yaptığı ya da ne söylediği senin için hiçbir zaman önemli olmadı. Çünkü sen kendi hayatının kaptanısın ve bu gemiyi kimse için rotadan çıkarmazsın. Kendi kendine yeten, kendi hayatını yöneten bir birey olarak, başkalarının düşüncelerini ya da eylemlerini umursamak yerine, kendi yolunda ilerlemeyi tercih ediyorsun. Kimse için ne hayatını ne de kendini değiştirme ihtiyacı hissetmiyorsun. Çünkü sen, kendi benliğinle barışık, kendi hayatını yaşayan bir bireysin. Kendi değerlerine ve inançlarına bağlı kalmak, senin için her zaman öncelikli oldu. Herkesi önemseme konusunda ise, senin yaklaşımın oldukça farklı. Herkesin hayatında bir değeri olduğunu biliyorsun, ancak bunun senin hayatını ve kararlarını etkilemesine izin vermiyorsun. Bu yüzden sen, herkesi o kadar önemsemiyorsun. Çünkü senin için önemli olan, kendi hayatın ve kendi mutluluğun. Bu da seni, kırılgan olmaktan çok daha öteye taşıyor.