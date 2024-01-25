Üzülürüm/Üzülmem Testine Göre Sen Kırılgan mısın?
Üzülürüm/Üzülmem Testine Göre Sen Kırılgan mısın?
Üzülürüm/üzülmem testine göre sen kırılgan mısın?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hoşlandığın kişiye açıldın ve reddedildin, üzülür müsün?
2. En yakın arkadaşın artık başka bir arkadaşıyla daha sık görüşmeye başladı, üzülür müsün?
3. İş yerinde senin iyi olduğun konuda başka brinin fikri sorulursa, üzülür müsün?
4. Doğum günün çok kişi tarafından unutuldu, üzülür müsün?
5. Herkesin içinde eleştirildin üzülür müsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sevgilinin, seni onun sevdiğin kadar sevmediğini fark etmek seni üzer mi?
7. Senin sevmediğin biri arkadaşların tarafından sevilirse üzülür müsün?
8. Hayatının hep tekdüze ilerlemesi seni üzer mi?
9. Bulunduğun arkadaş grubunda uyumlu bir karakter olduğun için kararların sana sorulmaması seni üzer mi?
10. Son olarak bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmek seni üzer mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sen kırılgan birisin!
Sen kırılgan biri değilsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda