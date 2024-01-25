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Üzülürüm/Üzülmem Testine Göre Sen Kırılgan mısın?

Üzülürüm/Üzülmem Testine Göre Sen Kırılgan mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.01.2024 - 18:59

Üzülürüm/üzülmem testine göre sen kırılgan mısın?

Haydi testeee!

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1. Hoşlandığın kişiye açıldın ve reddedildin, üzülür müsün?

2. En yakın arkadaşın artık başka bir arkadaşıyla daha sık görüşmeye başladı, üzülür müsün?

3. İş yerinde senin iyi olduğun konuda başka brinin fikri sorulursa, üzülür müsün?

4. Doğum günün çok kişi tarafından unutuldu, üzülür müsün?

5. Herkesin içinde eleştirildin üzülür müsün?

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6. Sevgilinin, seni onun sevdiğin kadar sevmediğini fark etmek seni üzer mi?

7. Senin sevmediğin biri arkadaşların tarafından sevilirse üzülür müsün?

8. Hayatının hep tekdüze ilerlemesi seni üzer mi?

9. Bulunduğun arkadaş grubunda uyumlu bir karakter olduğun için kararların sana sorulmaması seni üzer mi?

10. Son olarak bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmek seni üzer mi?

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Sen kırılgan birisin!

Sen bir camdan yapılmış bir heykel kadar kırılgan birisin. Hayatında, başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyan biri olarak, etrafındaki insanların da senin duygularını önemseyip, seni düşünmesini istersin. İncinmeye karşı son derece hassas birisin ve bu yüzden insanların sana karşı hassas ve dikkatli davranmasını bekliyorsun. Dışarıdan bakıldığında, sen ne kadar güçlü ve sağlam bir kaya gibi görünsen de, içinde kırılgan ve hassas bir çocuk yatıyor. Bu çocuk, sevdiklerine karşı aşırı hassas ve sahiplenicidir. Onları korumak, onların mutluluğunu sağlamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Sevdiklerinin acı çekmesine dayanamaz, onları üzen her şey seni de derinden yaralar. Bu yüzden, sevdiklerine karşı fazlasıyla hassas ve korumacı bir tutum sergilersin. Onların mutluluğu için elinden gelen her şeyi yaparsın, çünkü onların mutlu olması senin de mutlu olman demektir.

Sen kırılgan biri değilsin!

İçindeki çelikten yapılmış bir karakterin var ve bu seni kırılgan olmaktan çok uzak tutuyor. Hayatın sana sergilediği her türlü oyun karşısında, senin direncin ve inancın her zaman galip geliyor. Her türlü zorlukla başa çıkmak için içindeki gücü kullanıyorsun ve bu seni inanılmaz güçlü kılıyor. İnsanların ne düşündüğü, ne yaptığı ya da ne söylediği senin için hiçbir zaman önemli olmadı. Çünkü sen kendi hayatının kaptanısın ve bu gemiyi kimse için rotadan çıkarmazsın. Kendi kendine yeten, kendi hayatını yöneten bir birey olarak, başkalarının düşüncelerini ya da eylemlerini umursamak yerine, kendi yolunda ilerlemeyi tercih ediyorsun. Kimse için ne hayatını ne de kendini değiştirme ihtiyacı hissetmiyorsun. Çünkü sen, kendi benliğinle barışık, kendi hayatını yaşayan bir bireysin. Kendi değerlerine ve inançlarına bağlı kalmak, senin için her zaman öncelikli oldu. Herkesi önemseme konusunda ise, senin yaklaşımın oldukça farklı. Herkesin hayatında bir değeri olduğunu biliyorsun, ancak bunun senin hayatını ve kararlarını etkilemesine izin vermiyorsun. Bu yüzden sen, herkesi o kadar önemsemiyorsun. Çünkü senin için önemli olan, kendi hayatın ve kendi mutluluğun. Bu da seni, kırılgan olmaktan çok daha öteye taşıyor.

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