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Kişilik Testi: Mücadeleci misin Yoksa Kolay Pes Eden mi?

Kişilik Testi: Mücadeleci misin Yoksa Kolay Pes Eden mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
24.01.2024 - 17:16

Sen mücadeleci biri misin yoksa kolay mı pes edersin?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hayatının zorluk derecesi nedir? (1=en az, 5=en çok)

4. Karşına çıkan engelleri aşarken kim yanında olsun istersin?

4. Karşına çıkan engelleri aşarken kim yanında olsun istersin?

5. Umudunu çabuk kaybeden biri misin?

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6. Bu yollardan birini seç!

7. Çok istediğin bir şey var. Buna ulaşmanın bedeli ise 3 yıl boyunca hiç bilmediğin bir yerde yaşamak. Ne yaparsın?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Sen mücadeleci birisin!

Senin hikayen, pes etmeyen bir savaşçının hikayesi. Kolayca pes etmek, senin sözlüğünde bulunmayan bir terim. Zorluklarla karşılaştığında, çoğu insanın aksine, sen daha da güçleniyorsun. Çünkü biliyorsun ki, zorlukların ardından gelen başarı, en tatlı başarıdır. Her zorluğun peşinden koşmak, senin için bir tutku. Bir şeyin peşinden ne kadar çok koşarsan, o şey senin için o kadar değerli hale geliyor. Bu, senin yaşam felsefen. Çünkü sen, mücadeleci bir ruha sahipsin. Hayatın zorlukları, senin için birer başarı merdiveni. Her zorluğu aştığında, kendini bir adım daha yukarıda görüyorsun. Kendi başarı hikayeni yazarken, ne insanların ne de engellerin seni durdurabileceğini biliyorsun. Sen, mücadeleci bir ruhun sahibi, hayatın zorluklarına karşı duran bir savaşçısın. Her zorluğun ardından gelen tatlı başarı, senin en büyük motivasyonun. Ve bu motivasyonla, hiçbir engel seni durduramaz.

Sen kolay pes ediyorsun!

Hayatın zorlukları karşısında hemen pes etmeye meyilli biri gibi görünüyorsun. Herhangi bir zorlukla karşılaştığın anda, sanki bir rüzgar esintisiyle savrulup başka bir yöne dönüyorsun. Zorlukların üzerine gitmek için ne zamanını ne de emeğini harcamak istemiyorsun. Bu durum seni ilk bakışta kolay pes eden biri gibi gösterse de, aslında durum biraz daha karmaşık. Bu durumun altında yatan sebep, aslında kendine duyduğun derin saygı ve sevgi. Kendini zor durumların içine atmak yerine, kendi huzurunu ve mutluluğunu korumayı tercih ediyorsun. Belki de bu yüzden bir şeylerin peşinden koşmak yerine, onları akışına bırakmayı seçiyorsun. Sen, hayatta ne olursa olsun mutlu olmayı başarabilen nadir insanlardan birisin. Belki de bu yüzden, bir şeyleri zorlamanın seni mutsuz edeceği düşüncesi sana çok uzak geliyor. Her ne olursa olsun, senin için önemli olan kendi mutluluğun ve huzurun. Bu da seni, hayatın zorlukları karşısında kolayca pes eden biri olmaktan çok, kendi mutluluğunu ve huzurunu korumayı bilen biri yapıyor.

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