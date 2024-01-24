Kişilik Testi: Mücadeleci misin Yoksa Kolay Pes Eden mi?
Kişilik Testi: Mücadeleci misin Yoksa Kolay Pes Eden mi?
Sen mücadeleci biri misin yoksa kolay mı pes edersin?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hayatının zorluk derecesi nedir? (1=en az, 5=en çok)
4. Karşına çıkan engelleri aşarken kim yanında olsun istersin?
5. Umudunu çabuk kaybeden biri misin?
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6. Bu yollardan birini seç!
7. Çok istediğin bir şey var. Buna ulaşmanın bedeli ise 3 yıl boyunca hiç bilmediğin bir yerde yaşamak. Ne yaparsın?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen mücadeleci birisin!
Sen kolay pes ediyorsun!
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