Hak Ettiğin Gibi Seviliyor musun?
Hak Ettiğin Gibi Seviliyor musun?
Sen hak ettiğin gibi seviliyor musun?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bir ilişkiden beklentin ne?
4. Senin ilişkin ne kadar uzun sürerse evlenmeyi düşünebilirsin?
5. Sevdiğin kişi senin için ne anlam ifade ediyor?
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6. Çok aşık olduğun birinden neden vazgeçersin?
7. Sence bu renklerden hangisi sana aşkı anımsatıyor?
8. Son olarak bunlardan hangisi seni mutlu etmeye yeter?
Sen hak ettiğin gibi seviliyorsun!
Sen hak ettiğin gibi sevilmiyorsun!
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