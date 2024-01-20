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Hak Ettiğin Gibi Seviliyor musun?

Hak Ettiğin Gibi Seviliyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.01.2024 - 13:01

Sen hak ettiğin gibi seviliyor musun?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım bir ilişkiden beklentin ne?

3. Söyle bakalım bir ilişkiden beklentin ne?

4. Senin ilişkin ne kadar uzun sürerse evlenmeyi düşünebilirsin?

4. Senin ilişkin ne kadar uzun sürerse evlenmeyi düşünebilirsin?

5. Sevdiğin kişi senin için ne anlam ifade ediyor?

5. Sevdiğin kişi senin için ne anlam ifade ediyor?
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6. Çok aşık olduğun birinden neden vazgeçersin?

6. Çok aşık olduğun birinden neden vazgeçersin?

7. Sence bu renklerden hangisi sana aşkı anımsatıyor?

8. Son olarak bunlardan hangisi seni mutlu etmeye yeter?

8. Son olarak bunlardan hangisi seni mutlu etmeye yeter?

Sen hak ettiğin gibi seviliyorsun!

Hayatın romantik bir film sahnesi gibi geçmiyor belki, ama senin sevgi anlayışın tam bir Oscar'lık! Sevgini doyasıya yaşamayı biliyorsun ve bu konuda cömert davranıyorsun. Ama bu cömertlik seni savunmasız bir hale getirmiyor; çünkü sevgini hak eden kişiye gösteriyorsun. Yani, kalbini her gördüğüne açmıyorsun. Bir yandan duygusal, bir yandan mantıklı biri olman, seni aşk konusunda adeta bir stratejist yapıyor. Aşk senin için bir savaş alanı değil, tam aksine bir satranç tahtası. Kimi zaman bir piyonu ileri atıyor, kimi zaman da bir veziri feda edebiliyorsun. Ama bu hamlelerin hepsi, sonunda kazanmayı hedefliyor. Sevgi ve aşk duyguları, belki birçok insanın gözünü kamaştırıyor. Ama senin gözlerin bu duygular karşısında kör olmuyor. Çünkü sen, aşkı ve sevgiyi bir hedef değil, bir yolculuk olarak görüyorsun. Bu yolculukta kime nasıl davranacağını çok iyi biliyorsun. Bu da seni, aşk ve ilişkiler konusunda gerçek bir uzman yapıyor. Sonuç olarak, sen sevgiyi hak ettiğin gibi yaşıyorsun ve verdiğin her şeyin karşılığını alıyorsun. Bu da senin, aşk ve ilişkilerde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Sen hak ettiğin gibi sevilmiyorsun!

Sevgiye layık olduğun kadar sevilmiyorsun. Aslında sevgiye dair bir korkun var. Bu korkunun temelinde, hayatın boyunca gerçek, saf ve içten bir sevgiyle henüz karşılaşmamış olman yatıyor. Kendini hak etmeyen insanlara fazlasıyla değer verirken bulmuşsun. Bu durum, senin sevgiden mahrum kalmana ve yeterince sevilmemene yol açmış. Sevgiye layık olduğun kadar sevilmemenin altında yatan bir diğer neden ise, hayatındaki insanları gerçekten sevdiğini zannetmen. Ancak aslında durum, onlara katlanmak zorunda olduğun bir gerçeklikle karşı karşıya olman. Bu durum, sevgiye dair algını ve deneyimlerini etkileyerek, hak ettiğin sevgiyi bulmanı engelliyor. Bu durum, sevgiye dair algını ve deneyimlerini etkileyerek, hak ettiğin sevgiyi bulmanı engelliyor. Kendine bir iyilik yap ve bu durumu değiştirmek için adımlar at. Kendi değerini bil ve sana hak ettiğin sevgiyi verecek kişileri hayatına çek. Unutma, sevgiye layık olduğun kadar sevilmeyi hak ediyorsun.

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