Hak Ettiğin Gibi Seviliyor musun?

Hayatın romantik bir film sahnesi gibi geçmiyor belki, ama senin sevgi anlayışın tam bir Oscar'lık! Sevgini doyasıya yaşamayı biliyorsun ve bu konuda cömert davranıyorsun. Ama bu cömertlik seni savunmasız bir hale getirmiyor; çünkü sevgini hak eden kişiye gösteriyorsun. Yani, kalbini her gördüğüne açmıyorsun. Bir yandan duygusal, bir yandan mantıklı biri olman, seni aşk konusunda adeta bir stratejist yapıyor. Aşk senin için bir savaş alanı değil, tam aksine bir satranç tahtası. Kimi zaman bir piyonu ileri atıyor, kimi zaman da bir veziri feda edebiliyorsun. Ama bu hamlelerin hepsi, sonunda kazanmayı hedefliyor. Sevgi ve aşk duyguları, belki birçok insanın gözünü kamaştırıyor. Ama senin gözlerin bu duygular karşısında kör olmuyor. Çünkü sen, aşkı ve sevgiyi bir hedef değil, bir yolculuk olarak görüyorsun. Bu yolculukta kime nasıl davranacağını çok iyi biliyorsun. Bu da seni, aşk ve ilişkiler konusunda gerçek bir uzman yapıyor. Sonuç olarak, sen sevgiyi hak ettiğin gibi yaşıyorsun ve verdiğin her şeyin karşılığını alıyorsun. Bu da senin, aşk ve ilişkilerde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.