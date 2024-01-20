Bu Testi Sevgilini Kıskandırmadan Bitirebilecek misin?
Bu Testi Sevgilini Kıskandırmadan Bitirebilecek misin?
Bu testi sevgilin seni kıskanmadan bitirebilecek misin?
Haydi testee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevgilinle yolda yürürken insanların sana bakıyor olması nasıl hissettirir?
Sevgilinle buluşacaksın ve bir yerde bekliyorsun. Yanına biri geldi ve senden telefon numaranı istedi. Bu olayı sevgiline anlatır mısın?
İş yerinden birinin sana ilgisi olduğunu fark ettin. Bu durumda sevgilin olduğunu her fırsatta bellli eder misin?
Aynı arkadaş grubunda yıllardır bulunan birinden sevgilin hoşlanmadı ve bir süre sonra da aslında sana karşı ilgisi olduğu ortaya çıktı. Bu ilgiden sevgiline bahseder misin yoksa yavaş yavaş hayatından çıkarır mısın?
Sevgiline söylemeden aniden akşam arkadaşlarınla dışarı çıkar mısın?
Yine arkadaşlarınla dışarı çıktın ve bu sefer arkadaşlarının başka arkadaşları da size katıldı. İlk defa tanıştığın bu insanlarla toplu bir fotoğraf çektirdin, bu fotoğrafı paylaşır mısın?
Eski sevgilin seni aradı ve görüşmek istedi. Çok da kötü ayrılmadığın eski sevgilinle görüşür müsün?
Çalışıyorsun ve sayılı tatil günün var. En yakın arkadaşlarında seninle tatil yapmak istiyorlar. Bu izin günlerini arkadaşlarınla geçirir misin?
Maalesef sevgilin seni çok kıskandı!
Tebrikler sen bu testin sonunu görebildin!!!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda