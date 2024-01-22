Sen Ona Hâlâ Öfkeli misin?
Sen Ona Hâlâ Öfkeli misin?
Sen ona hala öfkeli misin?
Haydi
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım özlediğinde ne yapıyorsun?
4. Onu şimdi yolda görsen ne yaparsın?
5. Onunla ilgili her şeyi yok ettin mi?
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6. İlişkinizi tek bir kelimeyle tanımla desek?
7. Ondan sonra hayatında başka biri oldu mu?
8. Son olarak onunla ilgili hatırladığın en iyi şey neydi?
Sen artık ona öfkeli bile değilsin!
Sen ona hâlâ çok öfkelisin!
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Artık ona karşı beslediğin öfkenin bile bir eseri kalmadı. Yaşadığınız anılar, paylaştığınız gülüşler, birlikte ağladığınız geceler... Hepsi sanki hiç yaşanm... Devamını Gör
Sen artık ona öfkeli bile değilsin!.. benim öfkendiğim kesim sağlıkçılar
Sırf senin bu öfkeni dindirmek için tekrar işe başlayacam hizmet gör 😅😅
Sen artık ona öfkeli bile değilsin! Evlendiği gün bitirdik biz o duyguları…