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Sen Ona Hâlâ Öfkeli misin?

Sen Ona Hâlâ Öfkeli misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
22.01.2024 - 17:31

Sen ona hala öfkeli misin?

Haydi

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım özlediğinde ne yapıyorsun?

4. Onu şimdi yolda görsen ne yaparsın?

4. Onu şimdi yolda görsen ne yaparsın?

5. Onunla ilgili her şeyi yok ettin mi?

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6. İlişkinizi tek bir kelimeyle tanımla desek?

7. Ondan sonra hayatında başka biri oldu mu?

8. Son olarak onunla ilgili hatırladığın en iyi şey neydi?

Sen artık ona öfkeli bile değilsin!

Artık ona karşı beslediğin öfkenin bile bir eseri kalmadı. Yaşadığınız anılar, paylaştığınız gülüşler, birlikte ağladığınız geceler... Hepsi sanki hiç yaşanmamış gibi bir anda silindi hafızandan. Onunla geçirdiğin zamanlar, sanki başka bir hayatın parçasıymış gibi, artık senin hayatında hiçbir iz bırakmadı. Onun sana yaşattığı acıları, senin ona yaşattığın mutlulukları... Hiçbiri artık hafızanda yer etmiyor. Hatırlamak bile istemiyorsun, çünkü onunla ilgili her şey artık senin için önemsiz. İçinde ona dair ne bir öfke, ne nefret, ne de sevgi kalmış. Ona dair her duygu, sanki bir rüzgar esintisiyle uçup gitmiş gibi. Artık ona karşı hissettiğin tek şey, belki biraz merak, belki biraz hayal kırıklığı, ama en çok da duyduğun his, derin bir boşluk. Artık ona dair her şeyi unuttun, silip attın. Sanki hayatına hiç böyle birisi girmemiş gibi hissediyorsun. Ve belki de en acı olanı, artık ona dair hiçbir şey hissetmiyor olman.

Sen ona hâlâ çok öfkelisin!

Bir çırpıda söyleyiver, hâlâ ona karşı içinde bir öfke fırtınası kopuyor, değil mi? Unutamadığın, sindiremediğin, belki de bir türlü kabullenemediğin anılar, duygular var. Hani derler ya, aklının bir köşesinde duran, seni rahatsız eden o minik taş parçası gibi... İşte onlar, hâlâ orada, belki de daha da büyüyerek duruyorlar. Ona karşı olan bu öfkenin sebebi, yaşadıklarını hak etmediğini düşünmen. Belki de biraz da kendine kızıyorsun, değil mi? Verdiğin emek, dökülen ter, harcadığın zaman ve en önemlisi, yüreğinden kopan sevgi... Hepsine bir bakıyorsun ve 'Ben bunları hak etmiyordum' diyorsun. Biliyoruz, öfkenin dinmesi, yüreğindeki bu fırtınanın durulması için daha çok zamana ihtiyacın var. Ama unutma, zaman her şeyin ilacıdır. Bu öfke de bir gün dinecek, belki de yerini daha güzel duygulara bırakacak.

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pikasevde

Artık ona karşı beslediğin öfkenin bile bir eseri kalmadı. Yaşadığınız anılar, paylaştığınız gülüşler, birlikte ağladığınız geceler... Hepsi sanki hiç yaşanm... Devamını Gör

Ponche

Sen artık ona öfkeli bile değilsin!.. benim öfkendiğim kesim sağlıkçılar

ömer

Sırf senin bu öfkeni dindirmek için tekrar işe başlayacam hizmet gör 😅😅

ömer

Sen artık ona öfkeli bile değilsin! Evlendiği gün bitirdik biz o duyguları…