Sen Ona Hâlâ Öfkeli misin?

Artık ona karşı beslediğin öfkenin bile bir eseri kalmadı. Yaşadığınız anılar, paylaştığınız gülüşler, birlikte ağladığınız geceler... Hepsi sanki hiç yaşanmamış gibi bir anda silindi hafızandan. Onunla geçirdiğin zamanlar, sanki başka bir hayatın parçasıymış gibi, artık senin hayatında hiçbir iz bırakmadı. Onun sana yaşattığı acıları, senin ona yaşattığın mutlulukları... Hiçbiri artık hafızanda yer etmiyor. Hatırlamak bile istemiyorsun, çünkü onunla ilgili her şey artık senin için önemsiz. İçinde ona dair ne bir öfke, ne nefret, ne de sevgi kalmış. Ona dair her duygu, sanki bir rüzgar esintisiyle uçup gitmiş gibi. Artık ona karşı hissettiğin tek şey, belki biraz merak, belki biraz hayal kırıklığı, ama en çok da duyduğun his, derin bir boşluk. Artık ona dair her şeyi unuttun, silip attın. Sanki hayatına hiç böyle birisi girmemiş gibi hissediyorsun. Ve belki de en acı olanı, artık ona dair hiçbir şey hissetmiyor olman.