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Gördüğün Rüyalara Göre Yüzde Kaç Takıntılısın?

Gördüğün Rüyalara Göre Yüzde Kaç Takıntılısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
24.01.2024 - 15:01

Gördüğün rüyalara göre ne kadar takıntılısın?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Rüyalarında gördüğün kişiler genellikle çevrendeki insanlar mı oluyor?

3. Rüyalarında gördüğün kişiler genellikle çevrendeki insanlar mı oluyor?

4. Sık sık aynı rüyayı gördüğün oluyor mu?

4. Sık sık aynı rüyayı gördüğün oluyor mu?

5. Rüyalarından sıçrayarak uyandığın oluyor mu?

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6. Rüyalarında nasıl bir ortamda oluyorsun?

7. Rüyanda gördüğün bir şeyi daha sonra yaşadığın oldu mu?

8. Uyurken konuşuyor musun?

9. Rüyanda genellikle bunlardan hangisini görüyorsun?

9. Rüyanda genellikle bunlardan hangisini görüyorsun?

10. En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun?

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Sen %20 takıntılı birisin!

Sen %20 takıntılı birisin. Hayatının her anında, her şeyin gelip geçici olduğunun farkındasın ve bu bilinçle hareket ediyorsun. Kendini olayların karmaşasında kaybetmek yerine, her zaman bir adım ötesini düşünüyorsun. Bir yola çıktığında, o yolun sonunda neler olacağını tahmin etmek yerine, yolun bir şekilde son bulacağına inanıyorsun. Bu durum, seni dışarıdan bakıldığında biraz umursamaz gibi gösterebilir. Fakat bu umursamazlık, sevdiklerini ihmal etmek ya da hayatını karmaşıklaştırmak anlamına gelmiyor. Tam tersine, sen enerjini ve mutluluğunu bu umursamazlıkla besliyorsun. Olumsuzluklara ve kötülüklere karşı kulağını tıkayan, onlardan uzak duran bir yapın var. Bu sayede, hayatındaki olumsuz enerjileri uzakta tutmayı başarıyorsun. Takıntıları olmayan biri olarak, iki gün sonra unutacağın şeyler için kendini üzmeyi tercih etmiyorsun. Bu, senin hayata karşı bakış açını ve yaşama biçimini belirleyen en önemli özelliklerinden biri. Bu özelliğin sayesinde, hayatın zorluklarına karşı daha güçlü bir duruş sergileyebiliyorsun ve bu da seni diğerlerinden farklı kılıyor.

Sen %50 takıntılı birisin!

Evet, sen bir %50 takıntılısın! Bazı durumlarda bu takıntılar seni adeta esir alıyor. En çok sahip olduğun değerli şeyleri kaybetme korkusu, bu takıntıların başını çekiyor. Bu durum, hayatının bazı dönemlerinde seni zor duruma sokuyor, adeta nefes almanı zorlaştırıyor. Bir riskle karşı karşıya olduğunda ya da kendine olan güvenin biraz sarsıldığında, bu takıntılılık hali adeta senin peşini bırakmıyor. Ancak sen, ne olursa olsun kendini dengelemeyi başaran birisin. Takıntıların seni tamamen ele geçiremez, ancak anlık bir panik hali yaratırlar. Bu durum, adeta bir dalga gibi üzerine gelir ve seni bir süreliğine sarhoş eder. Ancak sen, düşüncelerini kontrol edebilen birisin. Bu, aslında dolaylı bir şekilde senin takıntılarını da yönetebildiğini gösteriyor. Yani, bu takıntılar senin hayatını tamamen ele geçiremez. Sen, her zaman bir şekilde onları kontrol altına almayı başarıyorsun. Bu da senin gücünü ve direncini gösteriyor. Kendi düşüncelerinin efendisi olabilen birisin ve bu da seni son derece özel kılıyor.

Sen %80 takıntılı birisin!

Dikkat çekici bir biçimde takıntılı bir kişi olduğunu söyleyebiliriz senin için. Sen %80 takıntılı birisin. Böylesi bir durumda, zaman zaman kendini bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Bazen boğuluyor gibi hissettiğin bu labirentte, bazen de karanlık ve derin bir çukurda olduğunu düşünüyorsun. Bu durumdan kurtulmak için çabalamanın hem imkansız hem de zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorsun. Bir yandan da, tüm bu çabaları bir kenara bırakıp, birinin seni bu durumdan çıkaracağını umut ediyorsun. Ancak bu durum, takıntılarınla baş etmekte zorlandığının bir göstergesi. Takıntıların, hayatının her alanını kaplamış durumda ve bu durumun temelinde, her şeyin mükemmel olma arzusu yatıyor. Bu mükemmeliyetçilik hali, en küçük bir aksilikte bile seni ele geçiriyor ve kendini düşüncelerine, takıntılarına bırakıyorsun. Bu noktada, gelecekte ne olacağını umursamamaya başlıyorsun. Hayatının mükemmel olmasını dilerken, bir yandan da risklerden kaçıyor ve her şeyin kendiliğinden düzelmesini bekliyorsun. Ancak unutma ki, hayatın mükemmel olması için çaba göstermek ve risk almak gerekiyor. Kendini takıntılarına bırakmak yerine, onlarla yüzleşmeyi denemelisin. Belki de bu sayede, hayatın daha da güzelleşecektir.

Sen %100 takıntılı birisin!

Sen %100 takıntılı birisin. Hayatının her köşesinde takıntılarla dolu biri olduğunu düşünüyorsun. Hayatın, karmaşık bir labirentin içerisindeymiş gibi hissettiriyor. Hangi yola saparsan sap. çıkışı bulmakta zorlanıyorsun çünkü çok kısa bir süre önce rotanı kaybettin. Sevdiklerinin en ufak sorunu bile senin için büyük bir dert haline geliyor. Yaşadığın her türlü problem, küçük ya da büyük, hayatının tamamını etkileyebiliyor. Düşüncelerinin karmaşık ağına sıkışıp kaldığında, ruh halin genellikle depresif ya da umutsuz oluyor. Ancak unutma, hayatının düzene girmesi, bu düşüncelerin esaretinden kurtulmanla başlar. Kendini bu düşüncelerin içinde hapsolmuş hissettiğinde, bir adım geri atıp durumu objektif bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Düşüncelerinin seni kontrol etmesine izin vermezsen, hayatının kontrolünü de geri alabilirsin.

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