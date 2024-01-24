Gördüğün Rüyalara Göre Yüzde Kaç Takıntılısın?

Dikkat çekici bir biçimde takıntılı bir kişi olduğunu söyleyebiliriz senin için. Sen %80 takıntılı birisin. Böylesi bir durumda, zaman zaman kendini bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Bazen boğuluyor gibi hissettiğin bu labirentte, bazen de karanlık ve derin bir çukurda olduğunu düşünüyorsun. Bu durumdan kurtulmak için çabalamanın hem imkansız hem de zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorsun. Bir yandan da, tüm bu çabaları bir kenara bırakıp, birinin seni bu durumdan çıkaracağını umut ediyorsun. Ancak bu durum, takıntılarınla baş etmekte zorlandığının bir göstergesi. Takıntıların, hayatının her alanını kaplamış durumda ve bu durumun temelinde, her şeyin mükemmel olma arzusu yatıyor. Bu mükemmeliyetçilik hali, en küçük bir aksilikte bile seni ele geçiriyor ve kendini düşüncelerine, takıntılarına bırakıyorsun. Bu noktada, gelecekte ne olacağını umursamamaya başlıyorsun. Hayatının mükemmel olmasını dilerken, bir yandan da risklerden kaçıyor ve her şeyin kendiliğinden düzelmesini bekliyorsun. Ancak unutma ki, hayatın mükemmel olması için çaba göstermek ve risk almak gerekiyor. Kendini takıntılarına bırakmak yerine, onlarla yüzleşmeyi denemelisin. Belki de bu sayede, hayatın daha da güzelleşecektir.