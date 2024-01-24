Gördüğün Rüyalara Göre Yüzde Kaç Takıntılısın?
Gördüğün Rüyalara Göre Yüzde Kaç Takıntılısın?
Gördüğün rüyalara göre ne kadar takıntılısın?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Rüyalarında gördüğün kişiler genellikle çevrendeki insanlar mı oluyor?
4. Sık sık aynı rüyayı gördüğün oluyor mu?
5. Rüyalarından sıçrayarak uyandığın oluyor mu?
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6. Rüyalarında nasıl bir ortamda oluyorsun?
7. Rüyanda gördüğün bir şeyi daha sonra yaşadığın oldu mu?
8. Uyurken konuşuyor musun?
9. Rüyanda genellikle bunlardan hangisini görüyorsun?
10. En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun?
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Sen %20 takıntılı birisin!
Sen %50 takıntılı birisin!
Sen %80 takıntılı birisin!
Sen %100 takıntılı birisin!
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