Uzmanlardan Şaşırtan Araştırma: Alzheimer’ın Kaynağı Diş Eti Bakterisi Olabilir!
Son yıllarda yapılan araştırmalar, Alzheimer hastalığına bakışımızı kökten değiştirebilecek yeni bir ihtimali gündeme taşıyor: Hastalığın yalnızca yaşlanmanın bir sonucu değil, aynı zamanda bir enfeksiyonla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bilim dünyasında ses getiren son çalışmalar, diş eti hastalığına yol açan bir bakterinin Alzheimer’ın gelişiminde rol oynayabileceğini ortaya koyarak tartışmaları yeniden alevlendirdi. Detaylar...
Son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma, Alzheimer hakkında dikkat çekici bir ihtimali güçlendiriyor: Bu hastalık sadece yaşlılıkla ortaya çıkan bir durum olmayabilir; aynı zamanda bir enfeksiyonla da bağlantılı olabilir.
Aslında bu bakteri ile Alzheimer arasındaki ilişki daha önce de öne sürülmüştü, fakat bu çalışmada bağlantı daha net şekillendi.
