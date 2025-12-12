onedio
Uzmanlardan Şaşırtan Araştırma: Alzheimer’ın Kaynağı Diş Eti Bakterisi Olabilir!

Ömer Faruk Kino
12.12.2025 - 14:08

Son yıllarda yapılan araştırmalar, Alzheimer hastalığına bakışımızı kökten değiştirebilecek yeni bir ihtimali gündeme taşıyor: Hastalığın yalnızca yaşlanmanın bir sonucu değil, aynı zamanda bir enfeksiyonla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bilim dünyasında ses getiren son çalışmalar, diş eti hastalığına yol açan bir bakterinin Alzheimer’ın gelişiminde rol oynayabileceğini ortaya koyarak tartışmaları yeniden alevlendirdi. Detaylar...

Kaynak

Son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma, Alzheimer hakkında dikkat çekici bir ihtimali güçlendiriyor: Bu hastalık sadece yaşlılıkla ortaya çıkan bir durum olmayabilir; aynı zamanda bir enfeksiyonla da bağlantılı olabilir.

Bilim insanları bu olası enfeksiyonun tam olarak nasıl geliştiğini hâlâ araştırıyor, ancak elde edilen bulgular Alzheimer’ın düşündüğümüzden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

2019’da yayımlanan önemli bir çalışma, bu konuda şimdiye kadar elde edilen en güçlü ipuçlarından birini sundu. Araştırmacılar, Alzheimer’ın arkasındaki olası bakteriyel etkenin, beklenmedik bir şekilde diş eti hastalığından kaynaklanabileceğini ortaya koydu. Louisville Üniversitesi’nden mikrobiyolog Jan Potempa’nın yürüttüğü bu çalışmada, Alzheimer nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin beyinlerinde, kronik diş eti iltihabına neden olan Porphyromonas gingivalis adlı bakteri bulundu.

Aslında bu bakteri ile Alzheimer arasındaki ilişki daha önce de öne sürülmüştü, fakat bu çalışmada bağlantı daha net şekillendi.

Farelerle yapılan deneylerde, ağızda başlayan bu bakteriyel enfeksiyonun zamanla beyne ilerleyebildiği görüldü. Üstelik bu süreç, Alzheimer’la sıkça ilişkilendirilen amiloid beta adlı proteinlerin artmasına yol açtı. Bu da bakterinin, hastalığın oluşumunda bir tetikleyici olabileceğini düşündürüyor.

İlginç bir başka bulgu ise Alzheimer teşhisi konmamış bazı kişilerde bile düşük seviyelerde bakteriye ait enzimlerin bulunması oldu. Bu durum, bu kişilerin daha uzun yaşasalardı Alzheimer geliştirme ihtimallerinin yüksek olabileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar, hem Alzheimer hastalarının hem de henüz demans belirtileri göstermeyen ama Alzheimer’a özgü değişiklikler taşıyan kişilerin beyinlerinde bu bakteri izlerine rastlanmasının önemli olduğunu vurguluyor. Bu da enfeksiyonun hastalığın geç evreleriyle ya da kötü diş bakımıyla açıklanamayacağını gösteriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
