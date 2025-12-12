Uzmanlardan Şaşırtan Araştırma: Alzheimer’ın Kaynağı Diş Eti Bakterisi Olabilir!

Bilim insanları bu olası enfeksiyonun tam olarak nasıl geliştiğini hâlâ araştırıyor, ancak elde edilen bulgular Alzheimer’ın düşündüğümüzden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

2019’da yayımlanan önemli bir çalışma, bu konuda şimdiye kadar elde edilen en güçlü ipuçlarından birini sundu. Araştırmacılar, Alzheimer’ın arkasındaki olası bakteriyel etkenin, beklenmedik bir şekilde diş eti hastalığından kaynaklanabileceğini ortaya koydu. Louisville Üniversitesi’nden mikrobiyolog Jan Potempa’nın yürüttüğü bu çalışmada, Alzheimer nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin beyinlerinde, kronik diş eti iltihabına neden olan Porphyromonas gingivalis adlı bakteri bulundu.