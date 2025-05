Uzmanlara Sorduk: Evin Neresi Nasıl Temizlenir?

Evinizin her köşesini ışıl ışıl yapmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Hangi alanın neyle, ne sıklıkla ve nasıl temizlenmesi gerektiği kafanızı mı karıştırıyor? Endişelenmeyin! Temizlik takıntılısı değiliz belki ama derli toplu bir ev herkesin hakkı. Uzmanların önerilerini aldık, her bir alan için en etkili ve pratik temizlik yöntemlerini derledik. Hazırsanız, lastik eldivenleri takın ve her köşeyi uzman işi tertemiz yapalım!