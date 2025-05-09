Uzmanlara Sorduk: Evin Neresi Nasıl Temizlenir?

Mutfak tezgahları, çiğ gıdaların hazırlandığı ve sık temas edilen alanlar olduğu için hijyen açısından kritik öneme sahip. Günlük temizlikte evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal bir karışım kullanabilirsiniz: 1 ölçek beyaz sirke + 2 ölçek su + birkaç damla limon suyu. Bu karışım hem yağ çözücü hem de antibakteriyel özellikte. Et, tavuk, balık gibi çiğ ürünlerle temas sonrasında ise yüzeyin çamaşır suyu bazlı bir ürünle mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor, çok ama çok önemli. Ayrıca mutfak bezinizin mikrofiber da işinize fazlasıyla yarayacak. Temizlik sonrası kurulama yapılmazsa nemli yüzeylerde E. coli ve Salmonella gibi bakteriler çoğalacaktır. Haftalık temizlikte, tezgahın alt ve kenar kısımları da silinmeli; buralar genellikle gözden kaçar ama en çok birikinti olan yerlerden biri.