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Uzmanlara Sorduk: Evin Neresi Nasıl Temizlenir?

etiket Uzmanlara Sorduk: Evin Neresi Nasıl Temizlenir?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 10:31

Evinizin her köşesini ışıl ışıl yapmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Hangi alanın neyle, ne sıklıkla ve nasıl temizlenmesi gerektiği kafanızı mı karıştırıyor? Endişelenmeyin! Temizlik takıntılısı değiliz belki ama derli toplu bir ev herkesin hakkı. Uzmanların önerilerini aldık, her bir alan için en etkili ve pratik temizlik yöntemlerini derledik. Hazırsanız, lastik eldivenleri takın ve her köşeyi uzman işi tertemiz yapalım!

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Mutfak tezgahı.

Mutfak tezgahları, çiğ gıdaların hazırlandığı ve sık temas edilen alanlar olduğu için hijyen açısından kritik öneme sahip. Günlük temizlikte evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal bir karışım kullanabilirsiniz: 1 ölçek beyaz sirke + 2 ölçek su + birkaç damla limon suyu. Bu karışım hem yağ çözücü hem de antibakteriyel özellikte. Et, tavuk, balık gibi çiğ ürünlerle temas sonrasında ise yüzeyin çamaşır suyu bazlı bir ürünle mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor, çok ama çok önemli. Ayrıca mutfak bezinizin mikrofiber da işinize fazlasıyla yarayacak. Temizlik sonrası kurulama yapılmazsa nemli yüzeylerde E. coli ve Salmonella gibi bakteriler çoğalacaktır. Haftalık temizlikte, tezgahın alt ve kenar kısımları da silinmeli; buralar genellikle gözden kaçar ama en çok birikinti olan yerlerden biri.

Banyo fayansları.

Banyo, sürekli nemli kalan bir ortam olduğu için fayans aralarında zamanla küf ve mantar oluşumu görülmesi kaçınılmaz hale geliyor. Bu oluşumları önlemek için haftada bir karbonat + sirke karışımı hazırlayarak sprey şişesiyle fayanslara uygulayabilirsiniz. Karışımı uyguladıktan sonra 10 dakika bekleyip sert kıllı bir fırçayla ovalarsanız, hem lekeleri çıkarırsınız hem de fayans aralarını derinlemesine temizlemiş olursunuz. Duvar sabunu ya da kalıp sabun kullanıyorsanız şayet bunların ardında sabun taşları ve izler bırakabileceğini unutmayın zira sıvı sabun bu anlamda daha temiz bir seçenek. Temizlik sonrası mutlaka sıcak suyla durulama yapılmalı ve ardından banyo camı ya da havalandırması açılarak nemli hava dışarı atılmalı. Fayansların sürekli nemli kalması küf sporlarının yayılmasını sağladığından özellikle duş sonrası kısa bir kurulama işlemi yapılması bile büyük fark yaratacak.

Tuvalet.

Tuvaletler, evin en çok mikrop barındıran alanlarından biri kuşkusuz. Öncelikle klozetin iç kısmı her gün, tercihen özel klozet fırçası ve klozet için uygun bir dezenfektanla fırçalanmalı. Haftada bir, çamaşır suyu bazlı ürünle sadece klozetin içi değil kapağı, dış yüzeyi, oturak ve sifon düğmesi de silinmeli. Bu alanlar farklı bezlerle silinmeli, bezler sonrasında mutlaka yıkanmalı veya atılmalı. Tuvalet fırçalarının kendileri de temizlikten sonra açık havada kurutulmalı, haftada bir dezenfekte edilmeli. Pek çok kişi klozetin çevresindeki zemin alanını unutur ama orası damlamalar ve sıçramalar nedeniyle yüksek riskli bir bölge. Sprey temizleyicilerden ziyade tek kullanımlık dezenfektan mendiller bu tür yerler için daha pratik olacaktır. Ayrıca temizlik sırasında ellerinizi korumak için lateks eldiven kullanmanız öneriyoruz!

Salon koltukları.

Koltuklar, evin yaşam alanı olduğu için sürekli kullanılır ve bu da onları en çabuk kirlenen eşyalar haline getirir. Özellikle kumaş koltuklarda, haftalık olarak elektrikli süpürge ile toz alma işlemi yapılmalı, aralarındaki kırıntılar titizlikle temizlenmeli. Ayda bir, koltuk kumaşına uygun bir temizleyici ile yüzey silinmeli. Temizlik maddesini doğrudan koltuğa değil, beze uygulamalısınız çünkü aksi takdirde kumaşta iz kalabilir. Deri koltuklar için özel süt bazlı temizleyiciler kullanmak çatlama ve renk solmalarının önüne geçer. Silme işlemi sonrasında yüzeyi kurulayarak bakteri üretimini engellemeyi unutmayın. Leke durumunda ise hızlı müdahale çok önemli.

Yatak odası.

Yatak odası, sağlıklı bir yaşam için temizliği en çok fark ettirmeyen ama en çok etkileyen alanlardan biri. Öncelikle haftada bir nevresimlerinizi değiştirip 60 derece ve üstünde yıkamak, tozları ve bakterilerin çoğunu yok eder. Yataklar ayda bir süpürülmeli, üzerine ince bir tabaka karbonat serpilip 1 saat bekletildikten sonra tekrar süpürülmeli. Bu işlem kötü kokuları ve nemi emecektir. Perdeler en fazla 3 ayda bir yıkanmalı çünkü gün boyu havadaki tozu toplarlar. Komodin, şifonyer gibi mobilyaların üst yüzeyleri mikrofiber bezle silinmeli, cam temizleyiciyle parlatılmalı. Dolap içleri mevsimlik olarak boşaltılıp havalandırılmalı, güveye karşı doğal lavanta keseleri yerleştirilmeli. Halı varsa haftalık süpürülüp gerektiğinde yıkanmalı. Aslan yattığı yerden belli olur zaten.

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Camlar.

Cam temizliğinde en sık yapılan hatalardan biri güneş altında temizlik. Güneş ışığı, temizleyicinin çok hızlı kurumasına ve iz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle camlar sabah saatlerinde veya bulutlu bir günde silinmeli. Doğal bir temizleyici olarak sirke + su + birkaç damla bulaşık deterjanı karışımı mükemmel sonuç verir. Silme işlemi mikrofiber bezle yapılmalı, ardından gazete kağıdı ile kurulanmalı. Bu yöntem, camı pırıl pırıl yapacak. Cam çerçeveleri, pervazlar ve pencere sineklikleri de en az ayda bir temizlenmeli zira toz ve polen birikimleri burada yoğunlaşır. Bu bölgelere fırçalı süpürge uçlarıyla müdahale edebilirsiniz

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Lisa Campton
Lisa Campton
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