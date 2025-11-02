onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Uzmanlar Uyarıyor! Asla Karıştırılmaması Gereken Temizlik Malzemeleri

etiket Uzmanlar Uyarıyor! Asla Karıştırılmaması Gereken Temizlik Malzemeleri

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
02.11.2025 - 11:31

Ev temizliği, rutin hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Evimizin tertemiz olması için de sürekli temizliğe ihtiyaç duyarız. Ancak bazen bilinçsizce daha iyi bir sonuç vermesi için, karıştırılmaması gereken temizlik malzemelerini karıştırmayı deniyoruz.  Bu da ciddi sağlık sorunları demek... Peki, hangi ürünler asla karışmamalıdır? İşte cevabı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aman dikkat! Çamaşır suyu şakaya gelmez.

Temizlik yaparken elimizin en sık gittiği temizlik ürünlerinin başında elbette ki çamaşır suyu geliyor. Mikropları öldürme konusunda oldukça başarılı olduğu için de bu güçlü etkisinden evin her köşesinde yararlanmak istiyoruz. Ancak dikkat etmek gerekiyor ki, çamaşır suyu ile asla yan yana gelmemesi gereken bazı ürünler var.

Çamaşır Suyu + Tuz Ruhu

Çamaşır Suyu + Tuz Ruhu

Çamaşır suyunu tuz ruhuyla karıştırmak, temizlik esnasında yapılan en büyük hatalardan biridir! Çünkü bu iki ürün birleştiğinde ortaya çok tehlikeli bir klor gazı ortaya çıkar. Klor gazı soluduğunuzda baş dönmesi, nefes darlığı, öksürük gibi sağlığınızı tehdit edecek yan etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Çamaşır Suyu + Amonyak

Çamaşır Suyu + Amonyak

Amonyaklı ürünler de çamaşır suyu ile kesinlikle yan yana gelmemelidir. Çünkü bu iki güçlü temizlik ürünü yan yana geldiğinde kloramin gazı üretir. Bu gaz da gözlerde yanma, boğazda tahriş ve solunum gibi problemlere yol açar. Özellikle astımınız varsa kesinlikle uzak durun!

Çamaşır Suyu + Sirke

Çamaşır Suyu + Sirke

Sirke zararsız ve doğal bir ürün gibi görünebilir ama çamaşır suyuyla birleştiğinde oldukça zararlı hale gelen bir ikilidir. Özellikle havasız bir alanda bu iki ürünü birleştirdiyseniz anında oradan uzaklaşın. Ciddi sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca sirke + karbonat da asla karıştırılmamalıdır.

Karbonat ve sirke ayrı ayrı oldukça güvenilir kabul edilen iki ayrı temizlik malzemesidir. Bu ikisi birleşince de çok daha güçlü bir formül bulduğumuzu düşünürüz ama durum sandığımız gibi değil. İkisi birleşince birbirlerinin etkisini azaltırlar ve yan yana geldiklerinde bulundukları kapta basınç oluştururlar. Bu da riskli bir patlama demektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki farklı lavabo açıcı!

İki farklı lavabo açıcı!

Lavabo açıcılar oldukça güçlü kimyasallar barındırır. Eğer tıkanan lavabonuzu açmak için bir lavabo açıcı kullandıysanız ve etkili olmadıysa aynı anda farklı bir markanın lavabo açıcısını kullanmayın. Çünkü bazıları asidik, bazıları ise bazik yapıda üretilir. Kimyasal reaksiyon sonucu da zehirli gazlar ortaya çıkabilir.

Farklı türden temizlik malzemelerini de birbirine karıştırmayın!

Farklı türden temizlik malzemelerini de birbirine karıştırmayın!

Aynı amaçla da olsa farklı türden temizlik malzemelerini aynı anda kullanmak, oldukça riskli davranışlardan biridir. Çünkü içerikleri aynı değildir ve birbirleriyle birleşince nasıl tepki verecekleri de bilinmez. Beklenmedik kimyasal reaksiyonlar oluşabilir.

Sirke + Hidrojen Peroksit

Sirke + Hidrojen Peroksit

Sirke ve hidrojen peroksit temizlik yapılırken kullanabileceğiniz en doğal iki bileşenlerden biridir. Ancak bunları birleştirerek cildinize, gözlerinize, burnunuza, akciğerlerinize ve boğazınıza zarar verebilecek perasetik asiti oluşturursunuz. Bu da ciddi sağlık problemleri demektir. Temizlik malzemelerini birbirine karıştırmadan önce mutlaka araştırma yapın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın