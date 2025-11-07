onedio
Uzmanlar Uyardı: Bağırsak Florasındaki 15 Bakteri Kalp Hastalığıyla Bağlantılı Çıktı!

Uzmanlar Uyardı: Bağırsak Florasındaki 15 Bakteri Kalp Hastalığıyla Bağlantılı Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 16:10

Bilim insanları bağırsak sağlığının, kalp hastalıklarıyla sanılandan çok daha güçlü bir bağa sahip olduğunu açıkladı. Yeni araştırma, bağırsaklarda yaşayan 15 farklı bakteri türünün en yaygın kalp hastalığı türüyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu bakterilerin bazılarının faydalı, bazılarının ise zararlı etkilere sahip olabileceğini belirtiyor.

Gelin, araştırma sonuçlarına iyice bakalım...

Kaynak

15 farklı bakteri türü kalp hastalığıyla bağlantılı bulundu.

15 farklı bakteri türü kalp hastalığıyla bağlantılı bulundu.

Güney Kore’nin Seul kentindeki Sungkyunkwan Üniversitesi’nden araştırmacılar, 14 koroner arter hastası ile 28 sağlıklı bireyin dışkı örneklerini inceledi. Analiz sonucunda bağırsaklarda yaşayan 15 bakteri türünün koroner arter hastalığıyla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bu bakterilerden yedisi hastalarda 'kayda değer biçimde artmış' durumdayken, sekizi ise sağlıklı bireylere göre 'belirgin biçimde azalmıştı'. Dengesizlik, bağırsak florasının kalp sağlığını nasıl etkilediğine dair yeni ipuçları sundu. 

Bilim insanlarına göre bağırsakta bulunan mikroorganizmaların bazıları, vücut için koruyucu görev üstlenirken, bazıları kalp damar sisteminde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

"Dost" bakteriler sağlıksız bağırsakta tehlikeye dönüşebiliyor.

"Dost" bakteriler sağlıksız bağırsakta tehlikeye dönüşebiliyor.

Bulgular, 'dost' olarak bilinen bakterilerin sağlıksız bir bağırsakta farklı davranabileceğini gösterdi.

Örneğin Lachnospiraceae adlı bakteri ailesi, geçmişte kalp sağlığıyla olumlu şekilde ilişkilendirilmişti. Ancak bu yeni çalışmada, aynı bakterinin bazı alt türlerinin hastalığı olan kişilerde daha fazla bulunduğu gözlendi. Aynı bakteri grubunun bazı bireylerde koruyucu, bazılarında ise zararlı etkiler gösterebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, araştırma sonuçlarının kalp sağlığıyla ilgili tedavi yaklaşımlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, araştırma sonuçlarının kalp sağlığıyla ilgili tedavi yaklaşımlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.

Bağırsak florasındaki dengesizliklerin sadece sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, kalp ve damar hastalıklarını da doğrudan etkilediğini belirtiyorlar.

Koroner arter hastalığı, dünya genelinde her yıl yaklaşık 20 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. ABD’de ise 18 milyondan fazla kişi bu hastalıkla yaşıyor. Amerikan Kalp Derneği verilerine göre sadece 2022 yılında 371 bin kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
