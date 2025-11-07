Uzmanlar Uyardı: Bağırsak Florasındaki 15 Bakteri Kalp Hastalığıyla Bağlantılı Çıktı!

Bağırsak florasındaki dengesizliklerin sadece sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, kalp ve damar hastalıklarını da doğrudan etkilediğini belirtiyorlar.

Koroner arter hastalığı, dünya genelinde her yıl yaklaşık 20 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. ABD’de ise 18 milyondan fazla kişi bu hastalıkla yaşıyor. Amerikan Kalp Derneği verilerine göre sadece 2022 yılında 371 bin kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.