Uzayın Gizemi Çözüldü: Evrenin Rengi Sandığınız Gibi Siyah Değil!

Gece gökyüzüne baktığımızda simsiyah bir manzara görüyoruz. Sessiz, derin ve biraz da ürkütücü… Bu karanlık görüntü, çoğumuz için uzayın ve hatta evrenin doğal rengi gibi geliyor.

Ama bu görüntü, düşündüğümüz kadar gerçeği yansıtmıyor.

Çünkü siyah bir renk değil; ışığın bize ulaşamadığı yerlerde gözümüzün ve beynimizin yarattığı bir algı boşluğu.