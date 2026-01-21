Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Bilal Hancı Hakkında Karar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış kişilere yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan yeni isimler olmuştu. Son olarak Hürriyet Gazetesi’nin magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Burak Doğan, Bilal Hancı'ya yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildiğini, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
Burak Doğan'ın paylaşımı;
