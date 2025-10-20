Ünlü Bir Şarkıcı Olsan Sahne Adın Ne Olurdu?
İtiraf edelim, hepimiz bunun hayalini kurmuşuzdur. Spot ışıkları altında, kalabalığın sana eşlik ettiği o an, muhteşem bir konser sahnesindesin… Peki sen ünlü bir şarkıcı olsan, sahneye hangi isimle çıkardın? Cevabı bu testte! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sahneye çıkmadan önce kuliste ne yaparsın?
2. Peki, konserinde hangi şarkıyı söylemek istersin?
3. Peki, sahnede nasıl bir kostüm tercih edersin?
4. Sahnede seyirciyle nasıl iletişim kurarsın?
5. Sence bir şarkıcının sahip olması gereken en önemli özellik hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Konser sonrası after party’de seni nasıl görürüz?
7. "Olmazsa olmaz!" dediğin kulis isteğin hangisi olur?
8. Peki, hayranların sana nasıl hitap etsin istersin?
Luna!
Bella!
Alexa!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın