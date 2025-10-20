onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ünlü Bir Şarkıcı Olsan Sahne Adın Ne Olurdu?

etiket Ünlü Bir Şarkıcı Olsan Sahne Adın Ne Olurdu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 22:05

İtiraf edelim, hepimiz bunun hayalini kurmuşuzdur. Spot ışıkları altında, kalabalığın sana eşlik ettiği o an, muhteşem bir konser sahnesindesin… Peki sen ünlü bir şarkıcı olsan, sahneye hangi isimle çıkardın? Cevabı bu testte! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sahneye çıkmadan önce kuliste ne yaparsın?

2. Peki, konserinde hangi şarkıyı söylemek istersin?

3. Peki, sahnede nasıl bir kostüm tercih edersin?

4. Sahnede seyirciyle nasıl iletişim kurarsın?

5. Sence bir şarkıcının sahip olması gereken en önemli özellik hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Konser sonrası after party’de seni nasıl görürüz?

7. "Olmazsa olmaz!" dediğin kulis isteğin hangisi olur?

8. Peki, hayranların sana nasıl hitap etsin istersin?

Luna!

Eğer ünlü bir şarkıcı olsaydın sana kısa, net ve karizmatik bir sahne adı gerekirdi! Senin ışığını ortaya koyman için akılda kalıcı bir isme ihtiyacın var. Çünkü senin için sahne, gücünü ve cazibeni gösterme yeri! İnsanlar seni izlediğinde “İşte gerçek bir star!” diye düşünmeli. Senin her performansın zarif tarafını ortaya çıkarırken etkileyici bir enerji yaymalı! İnsanlar seni dinlemeye geldiğinde beklentilerini karşılayabilmelisin!

Bella!

Sen dünyaca ünlü bir şarkıcı olsaydın, karakterini yansıtan bir isim seçerdin; Bella gibi! Hem yumuşak hem de müzik tarzını ortaya çıkaran bir isim. Çünkü sen şarkılarınla kalplere dokunan dinleyicinin ruhuna işleyen bir şarkıcı olurdun. Gösterişe gerek duymadan, sadece varlığınla dikkat çeken, seninle ön planda olan bir isim olurdun! Seni unutulmaz yapan şey kesinlikle samimiyetin ve verdiğin huzur olurdu!

Alexa!

Sen, eğlenceli, renkli ve akılda kalıcı birisin. Ünlü bir şarkıcı olsaydın hem kolay hem de dikkat çekici bir isim seçmen gerekirdi. Bu yüzden Alexa senin müzik tarzına çok uyan bir isim olurdu. Eğlenceli ve biraz asi bir tarafı da var. Senin coşkulu ve düşmeyen tempolu haline birebir uyuyor! Şarkıcı olsaydın, bu isimle sahnelerin tozunu attırırdın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın