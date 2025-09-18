onedio
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.09.2025 - 22:00

Kim Milyoner Olmak İster'in 18 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023’ten beri Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?” sorusu gündem oldu. 

İşte detaylar 👇

BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023’ten beri Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?

A) 2

B) 4

C) 8

D) 28

Doğru cevap: 28

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
