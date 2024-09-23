Ümraniye'de Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Sosyal Medya Paylaşımları
Ümraniye'de Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Sosyal Medya Paylaşımları
Geçtiğimiz gece Ümraniye'de üzücü bir olay yaşandı. Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti ile çıkan arbede sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu, bir polis de yaralandı. 26 suç kaydı olan zanlının sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alınan bilgilere göre geçtiğimiz gece polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren zanlının çocuklara cinsel istismar da dahil olmak üzere 26 suç kaydı bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suç makinesinin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.
2019 yılında elektronik kelepçesini paylaştığı görüldü.
Silahlı pozlarına da rastlandı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Birkaç ay önce TikTok hesabından bu sözleri paylaştığı öğrenildi.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Tipinde meymenet yok ya
"Geldi yine tipini s.." o geldi aklıma. Eminim mahalle karakolundakiler de bunu demişlerdir en az "26" defa.
3-5 mafya hapisten çıksın diye infaz yasasını çıkartıp sanki bu insanlar cezalarının çoğunu çekmiş yada rehabilite etmişçesine sokaklara salanları unutmayın.... Devamını Gör
Hakim savcılara sallamalar başlamadan belirteyim hemen. Bu denyonun şimdiye kadar serbest dolaşmasının nedeni, içerde mahkum bakmamak için af üstüne af infaz... Devamını Gör
Uğraşmak istese öyle bir içeri tıkar ki çıkacak delik bulamaz ama dediğin gibi kanunlarda yetersiz. İnsan öldürmenin bile cezası yok.