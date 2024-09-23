Ümraniye'de Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Sosyal Medya Paylaşımları

Geçtiğimiz gece Ümraniye'de üzücü bir olay yaşandı. Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti ile çıkan arbede sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu, bir polis de yaralandı. 26 suç kaydı olan zanlının sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.