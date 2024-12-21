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Şükrü Özyıldız'ın Dua Lipa'nın Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Haliyle Benzerliği Öngörülerimizi Doğru Çıkardı

Şükrü Özyıldız'ın Dua Lipa'nın Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Haliyle Benzerliği Öngörülerimizi Doğru Çıkardı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.12.2024 - 17:43

Son olarak Esas Oğlan dizisinde yer alan Şükrü Özyıldız ekranlarda görmeye alışık olduğumuz oyunculardan biri. Yetenekleri ve oyunculuğu dışında yakışıklılığıyla da bahsediyoruz kendisinden. Şimdilerde Influencer Sibil Çetinkaya'yla aşk yaşayan Özyıldız bizlere sık sık romantik hallerini de gösterir oldu. 

Daha önce dünyaca ünlü bir şarkıcıyla olan benzerliğiyle manşetlere gelen Özyıldız, bir Onedio içeriğinin ardından Dua Lipa'yı andırdığını kabul etmişti hatırlarsanız. X'te bir hesapdünyaca ünlü isimlerin yapay zeka ile oluşturulmuş erkek versiyonları paylaşılınca bizim öngörülerimiz de doğrulanmış oldu! Dua Lipa'nın erkek haliyle Şükrü Özyıldız'ın benzerliği bazı kullanıcıların radarından kaçmadı.

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Oyunculuk kariyerinin yanısıra yakışıklılığıyla da gönülleri fetheden Şükrü Özyıldız zaman zaman sempatik tavırları ve özel hayatıyla konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Oyunculuk kariyerinin yanısıra yakışıklılığıyla da gönülleri fetheden Şükrü Özyıldız zaman zaman sempatik tavırları ve özel hayatıyla konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Şimdilerde sosyal medyanın bilinen isimlerinden Sibil Çetinkaya'yla başlarda gözlerden uzak tutuğu ilişkisini herkesin önünde yaşayan Özyıldız aşk hayatıyla da konuşuluyor.

Şimdilerde sosyal medyanın bilinen isimlerinden Sibil Çetinkaya'yla başlarda gözlerden uzak tutuğu ilişkisini herkesin önünde yaşayan Özyıldız aşk hayatıyla da konuşuluyor.

Son olarak Hadise ve Seda Bakan'ın da başrollerinde yer aldığı Esas Oğlan dizisiyle izleyiciyle buluşan Şükrü Özyıldız adından hem yapımla hem de galada yaşananlarla bahsettirmişti.

Son olarak Hadise ve Seda Bakan'ın da başrollerinde yer aldığı Esas Oğlan dizisiyle izleyiciyle buluşan Şükrü Özyıldız adından hem yapımla hem de galada yaşananlarla bahsettirmişti.

Bilmeyenler için hızlı bir özet geçelim, Esas Oğlan'ın galasında dikkat çeken isimlerinden biri olan Hadise ve Şükrü Özyıldız'ın samimi karesi gecenin en çok konuşulan anlarından biri olmuş, ardından Sibil Çetinkaya'nın girdiği kıskançlık krizi bir kullanıcının yorumunu beğenmesiyle ortaya çıkmıştı.

Bilmeyenler için hızlı bir özet geçelim, Esas Oğlan'ın galasında dikkat çeken isimlerinden biri olan Hadise ve Şükrü Özyıldız'ın samimi karesi gecenin en çok konuşulan anlarından biri olmuş, ardından Sibil Çetinkaya'nın girdiği kıskançlık krizi bir kullanıcının yorumunu beğenmesiyle ortaya çıkmıştı.

Bugünkü konumuz ise birazcık farklı. Şükrü Özyıldız ne kadar başarılı ve yakışıklı bir oyuncu da olsa kendisi zaman zaman dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'yla olan benzerliğiyle de ilgiyi üzerine çekiyor!

Bugünkü konumuz ise birazcık farklı. Şükrü Özyıldız ne kadar başarılı ve yakışıklı bir oyuncu da olsa kendisi zaman zaman dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'yla olan benzerliğiyle de ilgiyi üzerine çekiyor!
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Hatta biz de zamanında Özyıldız'ın Dua Lipa'yla olan benzerliğine parmak basmıştık. Yakışıklı oyuncu da katıldığı bir programda bu olayın altını çizerek “Onedio'da bir şeyler yapmışlardı. Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlardı. Hatta Sibil'i de Dua Lipa’ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa” ifadeleriyle bize hak vermişti.

Hatta biz de zamanında Özyıldız'ın Dua Lipa'yla olan benzerliğine parmak basmıştık. Yakışıklı oyuncu da katıldığı bir programda bu olayın altını çizerek “Onedio'da bir şeyler yapmışlardı. Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlardı. Hatta Sibil'i de Dua Lipa’ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa” ifadeleriyle bize hak vermişti.

Tamam, hepimiz ikilinin benzediğinde hemfikiriz fakat bir X hesabı dünyaca ünlü birbirinden güzel isimlerin yapay zekayla oluşturulmuş erkek versiyonlarını paylaşınca öngörülerimizin doğru çıktığı kanıtlandı!

Tamam, hepimiz ikilinin benzediğinde hemfikiriz fakat bir X hesabı dünyaca ünlü birbirinden güzel isimlerin yapay zekayla oluşturulmuş erkek versiyonlarını paylaşınca öngörülerimizin doğru çıktığı kanıtlandı!

O hesap attığı tweette tabii ki Dua Lipa'nın da erkek halini paylaştı... Milyonlarca görüntülenme alan paylaşımda ise ünlü şarkıcının Özyıldız'la benzerliği ve haklı olduğumuz bir kere daha ortaya çıktı!

O hesap attığı tweette tabii ki Dua Lipa'nın da erkek halini paylaştı... Milyonlarca görüntülenme alan paylaşımda ise ünlü şarkıcının Özyıldız'la benzerliği ve haklı olduğumuz bir kere daha ortaya çıktı!

Yapay zeka ile oluşturulmuş o görseli ve Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını şöyle yan yana bırakıyoruz. Ne diyelim biz pek bir fark göremiyoruz!

Yapay zeka ile oluşturulmuş o görseli ve Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını şöyle yan yana bırakıyoruz. Ne diyelim biz pek bir fark göremiyoruz!

O tweete denk gelen bazı X kullanıcılarının yorumlarını da şöyle bırakalım👇

O tweete denk gelen bazı X kullanıcılarının yorumlarını da şöyle bırakalım👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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