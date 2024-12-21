Şükrü Özyıldız'ın Dua Lipa'nın Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Haliyle Benzerliği Öngörülerimizi Doğru Çıkardı

Son olarak Esas Oğlan dizisinde yer alan Şükrü Özyıldız ekranlarda görmeye alışık olduğumuz oyunculardan biri. Yetenekleri ve oyunculuğu dışında yakışıklılığıyla da bahsediyoruz kendisinden. Şimdilerde Influencer Sibil Çetinkaya'yla aşk yaşayan Özyıldız bizlere sık sık romantik hallerini de gösterir oldu.

Daha önce dünyaca ünlü bir şarkıcıyla olan benzerliğiyle manşetlere gelen Özyıldız, bir Onedio içeriğinin ardından Dua Lipa'yı andırdığını kabul etmişti hatırlarsanız. X'te bir hesapdünyaca ünlü isimlerin yapay zeka ile oluşturulmuş erkek versiyonları paylaşılınca bizim öngörülerimiz de doğrulanmış oldu! Dua Lipa'nın erkek haliyle Şükrü Özyıldız'ın benzerliği bazı kullanıcıların radarından kaçmadı.