Ülkelerde Sosyal Harcamalar Hangi Alanlara Odaklanıyor?
Gündelik hayatın arka planında sessiz sedasız işleyen ama yaşam kalitemizi doğrudan belirleyen bir şey varsa, o da sosyal harcamalar. Devletler bütçeyi nereye koyuyorsa aslında öncelik listesini de oraya bırakıyor. Ülkelerin sosyal harcamaların en sık odaklandığı alanlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık harcamaları.
Eğitim.
Sosyal yardımlar.
Emeklilik.
İşsizlik ödenekleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konut destekleri.
Aile ve çocuk destekleri.
Engelli bireylere yönelik destekler.
Ulaşım ve temel hizmetler.
Ruh sağlığı ve sosyal hizmetler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın