Ülkelerde Sosyal Harcamalar Hangi Alanlara Odaklanıyor?

Eğitim, birçok ülke için uzun vadeli bir sigorta poliçesi gibi görülüyor. Okullar, üniversiteler, burslar ve ücretsiz eğitim programları bu başlığın altında toplanıyor haliyle. Ama iş uygulamaya gelince fırsat eşitliği her yerde aynı çalışmıyor. Bazı ülkeler eğitimi gerçekten sosyal denge aracı olarak kullanırken, bazıları için sadece harcamış olmak yeterli sayılıyor. Öğretmen maaşları, müfredat kalitesi ve altyapı yatırımları ise bütçenin kaderini belirleyen etkenler. Dijitalleşme bu alanda yeni masraflar da yarattı. Eğitim harcamaları yüksek olan ülkeler genelde daha sabırlı plan yapanlar oluyor.