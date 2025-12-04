UEFA Şampiyonlar Ligi’nde En Çok Maç Kaybeden ve En Çok Gol Yiyen Takım Hangisidir?

onedio
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 21:25

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı futbol istatistiklerini konu alan dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan ve en çok gol atan takım Real Madrid iken en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?” sorusu yöneltildi. Avrupa futbolunun dev organizasyonundaki bu ilginç istatistik izleyicilerin ilgisini çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan ve en çok gol atan takım Real Madrid iken en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?

A: Real Madrid

B: Barcelona

C: Dinamo Kiev

D: Benfica

Doğru Cevap: A: Real Madrid

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
