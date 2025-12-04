UEFA Şampiyonlar Ligi’nde En Çok Maç Kaybeden ve En Çok Gol Yiyen Takım Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı futbol istatistiklerini konu alan dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan ve en çok gol atan takım Real Madrid iken en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?” sorusu yöneltildi. Avrupa futbolunun dev organizasyonundaki bu ilginç istatistik izleyicilerin ilgisini çekti.