Türkiye Seni Yaşlandırdı mı?
Türkiye Seni Yaşlandırdı mı?
Türkiye seni ne kadar yaşlandırdı?
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Türkiye seni yaşlandırmamış, yaşlandıramaz!
Türkiye seni çok yaşlandırmış!
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"Türkiye seni çok yaşlandırmış!" Bak bu çok doğru işte. Daha 26 yaşında saçlarım beyazladı. Ülke komple Survivor'a döndü. Her gün türlü türlü stres yaşamaya... Devamını Gör
türkiye evet yaslandiriyor türkiye kelimesi bile yetiyor insani yaslandirmiya😂😂