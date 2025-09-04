onedio
article/comments
article/share
Türkiye’nin Gürcistan Maçı 11’i Belli Oldu: Gürcistan - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye’nin Gürcistan Maçı 11’i Belli Oldu: Gürcistan - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

04.09.2025 - 18:09 Son Güncelleme: 04.09.2025 - 18:32

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşıyor. 2026 Dünya Kupası’na katılmak iteyen Türkiye, ilk maçında Gürcistan’dan 3 puan almak istiyor. Gürcistan maçı öncesi A Milli Takımın ilk 11’i belli oldu. Peki Gürcistan Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye maçı hangi kanalda?

Gürcistan Türkiye maçı hangi kanalda?

Gürcistan - Türkiye karşılaşması başkent Tiflis'teki Dinamo Arena'da oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gürcistan - Türkiye maçı öncesinde ilk 11’ler belli oldu:

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Davitashvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

